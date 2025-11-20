Premier

मी कमेंटमध्ये वाचलं की... नवऱ्याचा फोटो घरात का नाही लावला विचारणाऱ्यांना उषा नाडकर्णींनीचं उत्तर; म्हणाल्या-

Usha Nadkarni Talks About Husband: अभिनेत्री उषा नाडकर्णी यांनी त्यांच्या नवऱ्याचा फोटो घरात का नाही असं विचारणाऱ्या व्यक्तींना उत्तर दिलं आहे.
usha nadkarni

usha nadkarni

esakal

Payal Naik
Updated on

मराठी इंडस्ट्रीतील खाष्ट सासू म्हणून लोकप्रिय असणाऱ्या अभिनेत्री उषा नाडकर्णी यांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात एक धास्ती निर्माण केली. संपूर्ण इंडस्ट्रीच्या आऊ असणाऱ्या उषा नाडकर्णी या अनेकदा नकारात्मक भूमिकेतच दिसल्या. त्यामुळे त्या खऱ्या आयुष्यातही अशाच वागतात असं अनेकांना वाटतं. मात्र त्या खऱ्या आयुष्यात खूप प्रेमळ आहेत असं अनेक कलाकारांचं म्हणणं आहे. त्यांची सहकलाकारांसोबत चांगलं जमतं. त्या अनेक मुलाखतीत त्यांच्या कामाबद्दल आणि कलाकारांबद्दल बोलताना दिसल्या. मात्र आता एका मुलाखतीत पहिल्यांदाच त्या त्यांच्या नवऱ्याबद्दल बोलल्या आहेत. नवऱ्याच्या फोटोबद्दल विचारणाऱ्यांना त्यांनी खडे बोल सुनावलेत.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
Entertainment news
usha nadkarni

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com