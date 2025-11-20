मी कमेंटमध्ये वाचलं की... नवऱ्याचा फोटो घरात का नाही लावला विचारणाऱ्यांना उषा नाडकर्णींनीचं उत्तर; म्हणाल्या

मराठी इंडस्ट्रीतील खाष्ट सासू म्हणून लोकप्रिय असणाऱ्या अभिनेत्री उषा नाडकर्णी यांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात एक धास्ती निर्माण केली. संपूर्ण इंडस्ट्रीच्या आऊ असणाऱ्या उषा नाडकर्णी या अनेकदा नकारात्मक भूमिकेतच दिसल्या. त्यामुळे त्या खऱ्या आयुष्यातही अशाच वागतात असं अनेकांना वाटतं. मात्र त्या खऱ्या आयुष्यात खूप प्रेमळ आहेत असं अनेक कलाकारांचं म्हणणं आहे. त्यांची सहकलाकारांसोबत चांगलं जमतं. त्या अनेक मुलाखतीत त्यांच्या कामाबद्दल आणि कलाकारांबद्दल बोलताना दिसल्या. मात्र आता एका मुलाखतीत पहिल्यांदाच त्या त्यांच्या नवऱ्याबद्दल बोलल्या आहेत. नवऱ्याच्या फोटोबद्दल विचारणाऱ्यांना त्यांनी खडे बोल सुनावलेत. .उषा नाडकर्णी यांनी नुकतीच लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिलेली. यात त्यांनी त्यांचं घर दाखवलं होतं. तेव्हा अनेक नेटकऱ्यांनी त्यांच्या नवऱ्याच्या फोटोबद्दल विचारणा केली. याबद्दल बोलताना त्या म्हणाल्या, 'लोकांना काय झालंय माहितीये का, हल्ली त्यांना मीडिया आपल्या वडिलांचीच आहे असं वाटतं. कारण कोणी काही करू देत, बोलू देत त्यांना ते वाटेल तसं बोलतात. माझं हे म्हणणं आहे की, आता एक जोडपं आहे, ते त्यांच्या घरात नाचत आहेत तर मग इतरांना त्याचा त्रास का व्हावा; त्यांना आवडतंय तर करूदेत ना.' .त्या पुढे म्हणाल्या,' मागच्या वेळेला मी मुलाखतीत जेव्हा हे सगळे फोटो दाखवत होते, तेव्हा मी एका व्हिडीओतील कमेंटमध्ये वाचलं की, अरे नवऱ्याचा फोटो नाहीच आहे. मी कमेंट्स वाचल्या, नावं नाही वाचली; पण काहीही लिहितात. तुम्ही फोटो बघा, नसेल बघायचा तर बंद करा, पण कशाला तिचा नवरा नाही, भाऊ नाही दाखवला, आई नाही दाखवली, कशाला विचारता? जे दिसतंय ते बघा, आवडत असेल तर पुढे जा, नाहीतर बंद करा. नका ना बोलू, वाईट वाटतं प्रत्येकाला; त्यामुळे रागही येतो, मग आम्ही काही बोललं तर तेही झोंबतं.' .या मुलाखतीमध्ये उषा यांनी त्यांच्या सुनेबद्दलही सांगितलं. माझी सून शिकलेली आहे मग मी तिला कशाला शिकवायला हवं. तिला जसं येतं तसं ती करते. जर चुकलं तर आपण एकदा सांगायचं. नाही ऐकलं तर सोडून द्यायचं. आमच्यात भांडणं होत नाहीत असं त्या म्हणालेल्या. .चालू सीझरमध्येच डॉक्टरांनी मला प्रश्न विचारला की... मराठी अभिनेत्रीने सांगितला डिलिव्हरीचा तो अनुभव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.