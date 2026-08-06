'तु मला फक्त जन्म दिलाय...'; उषा नाडकर्णीं लेकाबद्दल बोलताना झाल्या भावूक, म्हणाल्या...'मी झोपेत मेले तर'

USHA NADKARNI SON SAYS GRANDMOTHER IS REAL MOTHER: मराठी सिनेसृष्टीतील खाष्ट सासू उषा नाडकर्णी यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलं. त्यांच्या सासूची साकारलेली भूमिका नेहमीच चर्चेत असायची. 'पवित्र रिश्ता' या मालिकेतून त्यांनी हिंदी आणि मराठी दोन्ही मनोरंजनविश्वात स्वत:ची ओळख निर्माण केली. आज उषा नाडकर्णी या मुंबईत एका फ्लॅटमध्ये एकट्या राहतात. जवळपास ३९ वर्षांपासून त्या एकटेपणाचा सामना करत आहेत. दरम्यान अशातच एका मुलाखतीत उषा यांनी धक्कादायक खुलासा केलाय. मुलगा आई मानत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केलीय. .उषा नाडकर्णी यांनी नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी पतीपासून विभक्त होण्याबाबत भाष्य केलय. त्या म्हणाल्या की, 'मी आधीच पतीपासून विभक्त झाले होते. परंतु त्यांच्याबाबत मला कोणाचाही द्वेष नाही. अनेकदा मी माझ्या कुटुंबाला जेवायला बोलावते.'.उषा नाडकर्णी या १९८७ पासून एकट्याच राहतात. त्यावर त्या म्हणाल्या की, 'मला आता एकटं राहण्याची सवय झालीय. आता मला कसलीच भिती वाटत नाही. सुरुवातीला जेव्हा मी इमारतीत रहायला गेले, तेव्हा कोणीतरी हल्ला करेल या भितीनं मी गार्डला दरवाज्यापर्यंत सोबत घेऊन येयचे. पंरतु आता मी कशालाच भीत नाही.'.पुढे त्या म्हणाल्या, 'आपण कसे मरणार हे कोणीच सांगू शकत नाही. काही जण तर झोपेतच जातात. मला या गोष्टीची अजिबात भिती वाटत नाही. मी झोपेतच मेले तर माझे शेजारी येऊन दरवाजा ठोठावतील. म्हातारीनं आज दार का उघडलं नाही? असा विचार करतील.'.मागे एकदा पिंकव्हिलाला दिलेल्या मुलाखतीत उषा नाडकर्णी यांनी सांगितलं की, 'मुलगा अभिजीत त्यांच्या माहेरी राहिला. त्या नेहमीच कामात व्यस्त असल्यामुळे त्यांच्या मुलाचा सांभाळ उषा यांच्या आईनेच केला. याबद्दल बोलताना त्या म्हणाल्या, 'मला जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा मी माझ्या मुलाला भेटायचे. नाटकामुळे मला फार कमी वेळ मिळायचा. आजही माझा मुलगा मला म्हणतो की, 'तु मला फक्त जन्म दिलाय. खरी आई तर माझी आजीच आहे.' हे बोलताच त्या भावूक सुद्धा झाल्या. .'जो करण अर्जुन में हुआ था…' सलमान खानच्या एका डायलॉगने BIGG BOSS 20 बद्दल वाढली उत्सुकता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.