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‘ती’ पुन्हा येतेय! नजरेत तलवार, चाल अंगार, झी मराठीच्या नव्या मालिकेच्या प्रोमोतील ‘ती’ अभिनेत्री नेमकी कोण?

USHA NADKARNI ZEE MARATHI COMEBACK IN DHAKTYA SUNBAI:झी मराठीच्या आगामी ‘धाकट्या सूनबाई’ मालिकेची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. मालिकेच्या नव्या व्हिडिओमध्ये एका अभिनेत्रीच्या धडाकेबाज एन्ट्रीचा हिंट देण्यात आला आहे.
USHA NADKARNI ZEE MARATHI

USHA NADKARNI ZEE MARATHI

Esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

USHA NADKARNI NEW SERIAL ENTRY ON ZEE MARATHI: झी मराठी वाहिनीवर अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. काही दिवसांपूर्वी धाकट्या सूनबाई या मालिकेचा प्रोमो प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. या मालिकेत अभिनेत्री चिन्मयी मोरे मुख्य भूमिका साकारणार ,आहे. तर मंदार जाधव आहे मुख्य अभिनेत्याच्या भूमिकेत असणार आहे. दरम्यान आता या मालिकेतील स्टारकास्ट सुद्धा रिव्हिल करण्यात येत आहे.

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