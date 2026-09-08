‘ती’ पुन्हा येतेय! नजरेत तलवार, चाल अंगार, झी मराठीच्या नव्या मालिकेच्या प्रोमोतील ‘ती’ अभिनेत्री नेमकी कोण?

USHA NADKARNI NEW SERIAL ENTRY ON ZEE MARATHI: झी मराठी वाहिनीवर अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. काही दिवसांपूर्वी धाकट्या सूनबाई या मालिकेचा प्रोमो प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. या मालिकेत अभिनेत्री चिन्मयी मोरे मुख्य भूमिका साकारणार ,आहे. तर मंदार जाधव आहे मुख्य अभिनेत्याच्या भूमिकेत असणार आहे. दरम्यान आता या मालिकेतील स्टारकास्ट सुद्धा रिव्हिल करण्यात येत आहे. . अशातच झी मराठीनं त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओला कॅप्शन देत लिहलं की, 'चाल तिचा अंगार, नजरेत तलवार, स्वॅग तिचा बाणेदार, झी मराठीवर येतेय गोष्ट दमदार! झी मराठीवर होणार तिची धडाकेबाज एंट्री!' परंतु यावेळी अभिनेत्रीचा चेहरा दाखवला गेला नाही. पण नेटकऱ्यांनी अंदाज लावला असून या अभिनेत्री दुसऱ्या-तिसऱ्या कोणी नसून उषा नाडकर्णी आहेत. .या पोस्टवर 'सावळ्याची जणू सावली' मालिकेतील मेघा धाडे हिने सु्धा पोस्ट केली आहे. तिने उषा नाडकर्णींना प्रेमाने आऊ असं म्हटलय. आता तिच्या कमेंटमुळे उषा नाडकर्णी ‘झी मराठी’वर कमबॅक करणार असल्याचं समोर येतय. परंतु आता त्या 'धाकट्या सूनबाई' मालिकेत कोणतीही भूमिका साकारणार आहेत. हे असून स्पष्ट व्हायचंय. .आता उषा नाडकर्णी यांची एन्ट्रीचा प्रोमो पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहे. परंतु उषा नाडकर्णी यांनी पुन्हा जबरदस्त अंदाज पाहण्यासाठी चाहते आतुरतेने वाट पाहताय. तसंच आता 'धाकट्या सूनबाई' या मालिकेला कोणती वेळ मिळते हे पाहणं देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे. .झी मराठीवर स्टार प्रवाहच्या हिरोची एन्ट्री; ‘धाकट्या सूनबाई’साठी 'या' अभिनेत्याचं नाव पक्कं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.