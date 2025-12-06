आणि घरी परतल्यावर बाबासाहेब पहिल्यांदा रडले... उत्कर्ष शिंदेने सांगितला महामानवाच्या आयुष्यातला तो किस्सा

डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर ज्यांना आदराने बाबासाहेब आंबेडकर म्हणून ओळखलं जातं आज ६ डिसेंबर रोजी त्यांची पुण्यतिथी आहे. संघर्ष लहानपणापासूनच बाबासाहेबांच्या पाचवीला पुजलेला मात्र त्यांनी प्रत्येक परिस्थितीला सामोरं जात भारतरत्न होण्याचा मान मिळवला. आज त्यांच्या पुण्यतिथीला चैत्यभूमीवर जनसागर उसळला आहे. या महामानवाला वंदन करण्यासाठी त्यांचे अनुयायी महाराष्ट्रातून मुंबई गाठतात. अस्पृश्य मानल्या जाणाऱ्या महार समाजात जन्म झाल्यामुळे त्यांना लहानपणापासूनच जातिभेद आणि सामाजिक भेदभावाचा सामना करावा लागला. या अडथळ्यांवर मात करून त्यांनी उच्च शिक्षण घेतलं. ते कधीही खचले नाहीत. मात्र एके दिवशी त्यांच्या मनाचा तोल ढळला आणि ते खूप रडले होते. लोकप्रिय मराठी गायक उत्कर्ष शिंदे यांने त्यांच्याबद्दलचा खास किस्सा सांगितला आहे. .उत्कर्ष शिंदे याने आंबेडकरांना वंदन केलं. लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत उत्कर्षने बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आयुष्यातला तो प्रसंग सांगितला जेव्हा बाबासाहेब खूप रडले होते. उत्कर्षने बाबासाहेबांच्या परेल येथील निवास स्थानाला भेट दिली होती. या मुलाखतीत बोलताना उत्कर्ष म्हणाला, 'आपण कुठे बाहेरगावी फिरायला गेलो तर घरच्यांसाठी अमुक तमुक वस्तू आणतो. पण बाबासाहेब तसे नव्हते. ते जेव्हा शिकायला परदेशात गेलेले तेव्हा त्यांनी कुणासाठी काही आणलं नव्हतं. त्यांनी एक जहाजभरून पुस्तकं मागवली होती.'.उत्कर्ष पुढे म्हणाला, 'पण बाबासाहेबांनी मागवलेली पुस्तकं त्यांच्यापर्यंत पोहोचलीच नाहीत. तेव्हा महायुद्धवगरे चालू होतं. त्यामुळे त्यांचं ते जहाज समुद्रात बुडालं. याचं त्यांना फार वाईट वाटलं. जेव्हा त्यांना ही बातमी समजली तेव्हा मात्र त्यांना राहवलं नाही आणि ते खूप रडू लागले. रमाबाईंनी त्यांना जेव्हा पाहिलं असं रडताना पाहिलं तेव्हा त्यांना विचारलं की का रडताय. तेव्हा त्यांनी सगळं सांगितलं. तेव्हा रमाईंना देखील खूप वाईट वाटलं. असे होते बाबासाहेब. त्यांच्यासारखा पुस्तकांवर प्रेम करणारा माणूस सापडणं अशक्य आहे.' .उर्मिला मातोंडकरसोबत खरंच तुमचं अफेअर होतं का? राम गोपाल वर्मा यांनी अखेर उत्तर दिलंच; म्हणाले, 'आमच्याबद्दल जे काही...'\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.