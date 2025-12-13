Movie Review : उत्तर - मायलेकाच्या लडिवाळ नात्याची उत्तम गुंफण

Marathi Movie Review : आई म्हणजे मायेचा सागर... आई म्हणजे ममता... आई म्हणजे आपल्या मुलांची काळजी घेणारी आणि त्यांना प्रेमाने वाढविणारी व्यक्ती... अशाच एका प्रेमळ आईचा आणि तिच्या आधुनिक विचारसरणीच्या मुलाची हळूवार कहाणी म्हणजे ‘उत्तर’ हा मराठी चित्रपट. आज सगळीकडे एआयचा बोलबाला आहे, त्यामुळे कथेला आधुनिक संदर्भ देण्यासाठी एआयची कल्पना कथानकात गुंफण्यात आली आहे. त्याचाच आधार घेऊन ही कथा मांडलेली आहे. .आई आणि जेन-झी मुलामधील नाते या चित्रपटामध्ये उलगडण्यात आले आहे. आतापर्यंत हिंदी व मराठी चित्रपट क्षेत्रामध्ये एक लेखक म्हणून मुशाफिरी करणाऱ्या क्षितीज पटवर्धनने हा चित्रपट दिग्दर्शित केला आहे..ही कथा आहे उमा भालेराव (रेणुका शहाणे) आणि त्यांचा मुलगा निनाद भालेराव (अभिनय बेर्डे) यांची. उमा आकाशवाणीवर निवेदिका म्हणून काम करीत असतात. अत्यंत सुस्वभावी, मनमिळावू आणि प्रेमळ असा त्यांचा स्वभाव. त्यांचा मुलगा निनाद उर्फ नन्या इंजिनियरिंग शिकत असलेला आणि आधुनिक (जेन-झी) काळातला.त्याची काॅलेजमधील एकमेव जीवलग मैत्रीण क्षिप्रा (ऋता दुर्गुळे). तिचे त्याच्यावर प्रेम वगैरे असते; परंतु नन्या नेहमीच तिच्याशी फटकून वागत असतो. कारण तो नेहमीच आपल्या प्रोजेक्टमध्येच रमलेला असतो. त्यामुळे त्याचे घरी वगैरे ठिकाणी फारसे लक्ष नसते. त्याची आईबरोबर सतत कुरबुर सुरू असते. मात्र त्याची आई त्याच्यावर खूप प्रेम करीत असते..ती सतत त्याच्याशी बोलत राहते आणि त्याला छोट्या छोट्या गोष्टीतील जबाबदारीची जाणीव करून देत असते. नन्याच्या वडिलांचे नन्या लहान असतानाच निधन झालेले. त्यामुळे नन्याला केवळ आपल्या आईचाच आधार असतो. अशातच एके दिवशी त्याला त्याच्या काॅलेजमध्ये एक प्रोजेक्ट सादर करायचा असतो. त्यासाठी त्याला त्याच्या आईची मदत घ्यावी लागते आणि आईदेखील त्याला मदत करण्यास तयार होते. त्यानंतर कशा आणि कोणत्या घडामोडी घडतात हे चित्रपटामध्ये पाहिलेले बरे.. .दिग्दर्शक क्षितीज पटवर्धनने मायलेकांमधील भावबंध उत्तम गुंफलेले आहेत. एक प्रेमळ आई आणि नवीन तंत्रज्ञान यांची सांगड त्याने घातली आहे. ती घालताना कथेचा पोत कुठे ढळणार नाही याची काळजी घेतली आहे. त्याचबरोबर आज नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित होत आहे. त्यामुळे माणसा-माणसांतील संवाद कमी कमी होत चाललेला आहे. सध्याच्या आभासी जगामध्ये माणसा-माणसांतील प्रेम आणि आस्था आपण हरवत तर चाललेलो नाही ना, यावरही दिग्दर्शकाने भाष्य केले आहे..चित्रपटाची कथा सरळ व साधी आहे आणि दिग्दर्शकाने ती कुठेही ओव्हरड्रामा न करता व्यवस्थित गुंफलेली आहे. अभिनेत्री रेणुका शहाणे यांनी दिलखुलास, प्रेमळ आणि सतत हसतमुख असलेल्या आईची भूमिका उत्तम प्रकारे निभावली आहे. अभिनय बेर्डेने निनाद भालेरावची भूमिका समरसून साकारली आहे. या भूमिकेतील काहीसा चिडचिडेपणा, कुरबुर तसेच स्वतःचं करिअर व आईबद्दल असलेली प्रेमाची भावना वगैरे बाबी त्याने पडद्यावर उत्तम रेखाटल्या आहेत. काहीशी नटखट, तितकीच आत्मविश्वास असलेली आणि करिअरबरोबरच वैयक्तिक नात्यातील तोल सुंदरपणे सांभाळणाऱ्या क्षिप्राच्या भूमिकेत ऋता दुर्गुळेने चांगलेच रंग भरलेले आहेत. . चित्रपटातील संवाद हलकेफुलके आहेत. सिनेमॅटोग्राफी उत्तम झाली आहे. काही गोष्टींची कमतरता जाणवत असली तरी वेगळ्या संकल्पनेचा चित्रपट असल्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष केलेले बरे. एकूणच सांगायचे तर ही कथा आजच्या काळाशी सुसंगत अशीच आहे. आई आणि मुलाच्या लडिवाळ नात्याची उत्तम गुंफण यामध्ये करण्यात आली आहे. तरल आणि हळूवार नात्याची ही कथा आहे..Promo : समर-स्वानंदी हळूहळू एकमेकांच्या पडतायेत प्रेमात ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले "आता माती खाऊ नका".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.