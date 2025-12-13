Premier

Movie Review : उत्तर - मायलेकाच्या लडिवाळ नात्याची उत्तम गुंफण

Uttar Marathi Movie Review : अभिनय बेर्डे आणि रेणुका शहाणे यांची मुख्य भूमिका असलेला उत्तर सिनेमा नुकताच रिलीज झाला. कसा आहे हा सिनेमा जाणून घेऊया.
Uttar Marathi Movie Review

Uttar Marathi Movie Review

esakal

Santosh Bhingarde
Updated on

Marathi Movie Review : आई म्हणजे मायेचा सागर... आई म्हणजे ममता... आई म्हणजे आपल्या मुलांची काळजी घेणारी आणि त्यांना प्रेमाने वाढविणारी व्यक्ती... अशाच एका प्रेमळ आईचा आणि तिच्या आधुनिक विचारसरणीच्या मुलाची हळूवार कहाणी म्हणजे ‘उत्तर’ हा मराठी चित्रपट. आज सगळीकडे एआयचा बोलबाला आहे, त्यामुळे कथेला आधुनिक संदर्भ देण्यासाठी एआयची कल्पना कथानकात गुंफण्यात आली आहे. त्याचाच आधार घेऊन ही कथा मांडलेली आहे.

Loading content, please wait...
marathi movie
movie review
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com