वचन दिले तू मला! स्टार प्रवाहने केली आणखी एका नव्या मालिकेची घोषणा; कोण आहेत मुख्य नायक -नायिका? कोणती मालिका घेणार निरोप?

गेल्या काही महिन्यात छोट्या पडद्यावर अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. आता टीआरपी खाली गेल्याने स्टार प्रवाहनेदेखील कंबर कसली आहे. स्टार प्रवाहने काही दिवसांपूर्वीच 'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले' या मालिकेची घोषणा केलेली. या मालिकेचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. आता या मालिकेच्या पाठोपाठ स्टार प्रवाहने आणखी एका नव्या मालिकेची घोषणा केलीये. नुकताच या मालिकेचा प्रोमो प्रदर्शित झालाय. या मालिकेचं नाव आहे 'वचन दिले तू मला'. या मालिकेत झी मराठीची नायिका मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. सोबतच 'आई कुठे काय करते' मधील बाबांचं देखील कमबॅक होतंय. .'वचन दिलं तू मला' या मालिकेत कोर्टरूम ड्रामा दिसणार आहे. ही मालिका 'ऊर्जा' नावाच्या वकील मुलीवर आधारित आहे. या मालिकेच्या प्रोमोमध्ये एका मुलीचा विनयभंग झालेला दाखवण्यात आलाय. ऊर्जा तिला घेऊन पोलीस स्टेशनमध्ये जाते. मात्र तिथे तिला कुणीही दाद देत नाही. तेव्हा ती थेट पोलीस ऑफिसरच्या मुलीचं नाव घेते. तेव्हा मात्र पोलीस तिची तक्रार दाखल करून घेतात. त्यात आरोपीचे वकील तिला कोर्टात धमकी देतात. या वकिलाची भूमिका मालिकेत लोकप्रिय अभिनेते मिलिंद गवळी साकारणार आहेत. मिलिंद यांनी 'आई कुठे काय करते' मालिकेत अनिरुद्धची भूमिका साकारली होती. या मालिकेतदेखील ते नकारात्मक भूमिकेत आहेत. .कोण आई मुख्य नायिका? 'वचन दिले तू मला' या नव्या मालिकेत ऊर्जा ही व्यक्तिरेखा लोकप्रिय अभिनेत्री अनुष्का सरकटे साकारणार आहे. यापूर्वी तिने 'कारभारी लयभारी', '३६ गुणी जोडी' अशा मालिकांमध्ये काम केलेलं आहे. तिचा चाहतावर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे. तर तिच्यासोबत मालिकेत इंद्रनील कामत मुख्य भूमिकेत आहे. 'कलर्स मराठी' वाहिनीवरील 'पिरतीचा वणवा उरी पेटला' या मालिकेत त्याची प्रमुख भूमिका होती. त्याची ती भूमिका चांगलीच गाजली होती. आता इंद्रनील पुन्हा एकदा प्रेक्षकांचं मनोरंजन करण्यासाठी सज्ज झाला आहे..'वचन दिले तू मला' ही मालिका येत्या १५ डिसेंबरपासून 'स्टार प्रवाह'वर सुरू होणार आहे. ही मालिका सोमवार ते शुक्रवार रात्री ९:३० वाजता प्रसारित केली जाईल. मात्र या नव्या मालिकेसाठी नेमकी कोणती मालिका निरोप घेणार हे मात्र समोर आलेलं नाही. 'लक्ष्मीच्या पावलांनी' ही मालिका रात्री ९. ३० वाजता दाखवण्यात येते. मात्र त्यात नुकताच एक मोठा ट्विस्ट आलाय. आता कोणती मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे.