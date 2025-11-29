Premier

वचन दिले तू मला! स्टार प्रवाहने केली आणखी एका नव्या मालिकेची घोषणा; कोण आहेत मुख्य नायक -नायिका? कोणती मालिका घेणार निरोप?

STAR PRAVAH ANNOUNCES NEW SERIAL VACHAN DILE TU MALA: छोट्या पडद्यावर अनेक नवीन मालिका सुरू होणार आहेत. त्यात आता स्टार प्रवाहने आणखी एका मालिकेची घोषणा केलीये.
ESAKAL

Payal Naik
Updated on

गेल्या काही महिन्यात छोट्या पडद्यावर अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. आता टीआरपी खाली गेल्याने स्टार प्रवाहनेदेखील कंबर कसली आहे. स्टार प्रवाहने काही दिवसांपूर्वीच 'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले' या मालिकेची घोषणा केलेली. या मालिकेचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. आता या मालिकेच्या पाठोपाठ स्टार प्रवाहने आणखी एका नव्या मालिकेची घोषणा केलीये. नुकताच या मालिकेचा प्रोमो प्रदर्शित झालाय. या मालिकेचं नाव आहे 'वचन दिले तू मला'. या मालिकेत झी मराठीची नायिका मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. सोबतच 'आई कुठे काय करते' मधील बाबांचं देखील कमबॅक होतंय.

