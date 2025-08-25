Premier

'वडापाव'मध्ये दिसणार गोड कुटुंबाची तिखट लव्हस्टोरी; ठरणार प्रसाद ओकचा १०० वा चित्रपट

VADAPAV MOVIE POSTER RELEASE : निनाद बत्तीन यांनी ‘वडापाव’ हा चित्रपट तीन पिढ्यांची गोष्ट सांगतो, असं सांगून तो कुटुंबासोबत एकत्र पाहण्यासारखा असल्याचं म्हटलं.
Updated on

वडापावच्या चवीसारखाच तिखट-गोड नात्यांचा अनुभव देणारा कौटुंबिक चित्रपट ‘वडापाव’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. नुकताच या चित्रपटाचा टीझर सोशल मीडियावर प्रदर्शित झाला आहे, ज्यामुळे ही कथा एका गोड कुटुंबाची तिखट लव्हस्टोरी असल्याचं स्पष्ट होतं. या चित्रपटातून प्रसाद ओक पहिल्यांदाच दिग्दर्शक आणि अभिनेता अशा दुहेरी भूमिकेत दिसणार आहेत. विशेष म्हणजे, हा त्यांच्या अभिनयाच्या कारकिर्दीतील १०० वा चित्रपट आहे.

