'वडापाव'मध्ये दिसणार गोड कुटुंबाची तिखट लव्हस्टोरी; ठरणार प्रसाद ओकचा १०० वा चित्रपट

वडापावच्या चवीसारखाच तिखट-गोड नात्यांचा अनुभव देणारा कौटुंबिक चित्रपट 'वडापाव' लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. नुकताच या चित्रपटाचा टीझर सोशल मीडियावर प्रदर्शित झाला आहे, ज्यामुळे ही कथा एका गोड कुटुंबाची तिखट लव्हस्टोरी असल्याचं स्पष्ट होतं. या चित्रपटातून प्रसाद ओक पहिल्यांदाच दिग्दर्शक आणि अभिनेता अशा दुहेरी भूमिकेत दिसणार आहेत. विशेष म्हणजे, हा त्यांच्या अभिनयाच्या कारकिर्दीतील १०० वा चित्रपट आहे..कथेचा गाभा आणि कलाकारांची फौज 'वडापाव' चित्रपटाची कथा कौटुंबिक मूल्ये आणि धमाल मनोरंजनाचा संगम साधते. यात प्रसाद ओक, अभिनय बेर्डे, गौरी नलावडे, रसिका वेंगुर्लेकर, शाल्व किंजवडेकर, रितिका श्रोत्री, समीर शिरवाडकर, सिद्धार्थ साळवी, अश्विनी देवळे-किन्हीकर आणि सविता प्रभुणे यांच्या मुख्य भूमिका आहेत. टीझर पाहून प्रेक्षकांना ही कथा आपल्या घरासारखीच वाटत असल्याचं दिसून येतं..निर्मात्यांचा आणि दिग्दर्शकाचा विश्वास दिग्दर्शक प्रसाद ओक सांगतात, "वडापाव ही सर्वांना आवडणारी गोष्ट आहे आणि हाच आमच्या चित्रपटाचा गाभा आहे. कुटुंबातील नात्यांमधला गोडवा, तिखटपणा आणि त्यातून मिळणारा अनुभव सर्वांना आवडेल असाच आमचा प्रयत्न आहे."निर्माते अमेय खोपकर यांनी मराठी प्रेक्षकांचा कौटुंबिक चित्रपटांवर असलेला विश्वास अधोरेखित केला. ते म्हणाले, "'वडापाव' ही कथा नात्यांची खरी चव रुजवेल. टीझरने प्रेक्षकांच्या चेहऱ्यावर हास्य आणलं, हेच आमचं पहिलं यश आहे.".नेपाळचे निर्माते अमित बस्नेत म्हणाले, "मराठी खाद्यपदार्थ भावनांशी जोडलेले आहेत आणि वडापाव त्यापैकीच एक आहे. नात्यांमध्ये आपुलकीसोबत थोडा तिखटपणा हवाच, नाहीतर नातं फिकं पडतं. हाच समतोल हा चित्रपट दाखवतो."निनाद बत्तीन यांनी 'वडापाव' हा चित्रपट तीन पिढ्यांची गोष्ट सांगतो, असं सांगून तो कुटुंबासोबत एकत्र पाहण्यासारखा असल्याचं म्हटलं. चित्रपटाचे निर्माते अमित बस्नेत, प्रजय कामत, स्वाती खोपकर, निनाद नंदकुमार बत्तीन आहेत. सहनिर्माते तबरेझ एम. पटेल आणि सानीस खाकुरेल आहेत. या चित्रपटाचे लेखन सिद्धार्थ साळवी यांनी केले असून, छाया दिग्दर्शन संजय मेमाणे यांनी केले आहे..