अवघ्या १० मिनिटांचं अंतर तरीही आईवडिलांपासून दूर राहते वैदेही परशुरामी; कारण सांगत म्हणाली- अनेक नातेवाईकांनी त्यांना...

'...आणि काशिनाथ घाणेकर' चित्रपटातून आणि वेब सीरिजमधून प्रेक्षकांच्या मनावर छाप पाडणारी लोकप्रिय अभिनेत्री वैदेही परशुरामी हिने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर मराठी इंडस्ट्रीत स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलंय. ती उत्तम नृत्यांगना आहे. ती 'कथातित' हा सांगितिक नृत्य कार्यक्रम अतिशय जोरात सुरू आहे. वैदेहीने स्वतः या कार्यक्रमाची निर्मिती केली आहे. मात्र वैदेहीने तिच्या आयुष्यात एक वेगळा निर्णय घेतलाय. ती आईवडिलांसोबत राहत नाही. महत्वाचं म्हणजे तिचे आईवडील तिच्यापासून अवघ्या १० मिनिटांवर राहतात. तरीही ते एकाच घरात राहत नाहीत. आता मुलाखतीत तिने यामागचं कारण सांगितलं आहे. .वैदेहीने नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'मी माझ्या आईवडिलांपासून अगदी १० मिनिटांच्या अंतरावर राहते. पण त्यांनी मला सगळं स्वतंत्रपणे उभं करु दिलं याचं मला खरंच खूप कौतुक वाटतं. हे खूप अवघड आहे. आपल्याकडे सहसा असाच विचार असतो की लग्न झाल्यावर मुलगी दुसऱ्या घरी जाणार आहे. शिक्षणासाठी तुम्ही वेगळे राहताय तो वेगळा मुद्दा आहे. पण एकाच शहरात असून वेगळं राहणं हे स्वीकारणं अवघड आहे. त्यांनी मला एकदाही असं विचारलं नाही की आम्ही नातेवाईकांना काय सांगू? उलट त्यांनी माझ्यापर्यंत हे पोहचूच दिलं नाही. त्यांना अनेकांनी याबाबत प्रश्न विचारला असणार याची मला खात्री आहे. त्यांनी स्वत:च ते हँडल केलं.' .ती पुढे म्हणाली, "एकटं राहायला लागल्यानंतर आपल्याला स्वत:ची ताकद आणि कमजोरी काय आहे हे समजायला लागतं. मला कलाकार म्हणूनही याचा खूप फायदा झाला आहे. मी सुरुवातीला खूप प्रोटेक्टिव्ह वातावरणात राहिले. पण जेव्हा तुम्ही एकटेच जगाला सामोरे जात असता तेव्हा जी प्रगल्भता येते किंवा गोष्टी हाताळण्याचा आत्मविश्वास येतो ते कलाकार म्हणून मला खूप फायद्याचं ठरलं. एकटी राहिल्यापासून मी वेगवेगळी कामंही करु शकले. यासाठीच मी तो निर्णय घेतला. मला आईबाबांनी माझ्या या निर्णयाचा मागचा नक्की विचार आहे काय असं विचारलं होतं. तेव्हा मी म्हणाले की, 'मला लक्षात येतंय इथे असताना मी तुम्ही दोघांवर अवलंबून असते. खाण्यापिण्यापासून सगळ्याची काळजी घेतली जाते. मला माझ्या क्षमता वाढवण्याची संधी कधी मिळणार? मला प्रत्येक गोष्टीची किंमत कळली पाहिजे. ते एकटं राहिल्याशिवाय होणार नाही. सुरुवातीला मी रोज आईला फोन करुन एकच गोष्ट विचारायचे की तू मला जे शिकवलंय त्याचा मला खूप फायदा होतोय. स्वत:चं घर उभं करणं आणि सांभाळणं तेही एकट्यानेच ही सोपी गोष्ट नाही. आज मी तुमच्यावर अवलंबून आहे उद्या दुसऱ्या कोणावर अवलंबून असेल असं मला नकोय हेच मी आईबाबांना म्हटलं. माझं माझं मला जगून पाहायचंय, करुन पाहायचंय.".वैदेही म्हणाली, "फार फार तर मी धडपडेल ना. मला उद्या नाही जमलं तर परत घरात घ्याल ना? असंही मी बाबांना विचारलं होतं. असंही माझी काही खूप लांब जाण्याची इच्छा नव्हतीच. खिशाला भारी पडतंय पण तरी मी दादरमध्येच राहिले. आईबाबांपासून लांब जाणं हा मुद्दाच नव्हता तर स्वत: निर्णय घेणं आणि त्याची जबाबदारी घ्यावी लागते. मी खूप धडपडले पण मला त्याचीही मजा आली. आईबाबा सगळ्या बाबतीत इतके सपोर्टिव आहेत यासाठी मी कृतज्ञ आहे." .लक्ष्या असा निर्जिव पडला होता... महेश कोठारे यांनी सांगितला जिवलग मित्राच्या निधनाचा प्रसंग; म्हणाले- रात्री ३ वाजता आम्ही... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.