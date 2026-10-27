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अवघ्या १० मिनिटांचं अंतर तरीही आईवडिलांपासून दूर राहते वैदेही परशुरामी; कारण सांगत म्हणाली- अनेक नातेवाईकांनी त्यांना...

Vaidehi Parshurami Parents And Living Arrangement: लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री वैदेही परशुरामी ही आईवडिलांपासून अवघ्या १० मिनिटांच्या अंतरावर राहते. तरीही तिने हा वेगळं राहण्याचा घाट का घातला असा प्रश्न अनेकांना पडलाय.
vaidehi parshurami

vaidehi parshurami

esakal 

Payal Naik
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'...आणि काशिनाथ घाणेकर' चित्रपटातून आणि वेब सीरिजमधून प्रेक्षकांच्या मनावर छाप पाडणारी लोकप्रिय अभिनेत्री वैदेही परशुरामी हिने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर मराठी इंडस्ट्रीत स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलंय. ती उत्तम नृत्यांगना आहे. ती 'कथातित' हा सांगितिक नृत्य कार्यक्रम अतिशय जोरात सुरू आहे. वैदेहीने स्वतः या कार्यक्रमाची निर्मिती केली आहे. मात्र वैदेहीने तिच्या आयुष्यात एक वेगळा निर्णय घेतलाय. ती आईवडिलांसोबत राहत नाही. महत्वाचं म्हणजे तिचे आईवडील तिच्यापासून अवघ्या १० मिनिटांवर राहतात. तरीही ते एकाच घरात राहत नाहीत. आता मुलाखतीत तिने यामागचं कारण सांगितलं आहे.

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