मला लहानपणापासूनच लग्न करायचं होतं पण... अजूनही अविवाहित का आहे ३४ वर्षांची वैदेही परशुरामी? म्हणते- मी प्रेमात पडले...

अभिनेत्री वैदेही परशुरामी हिने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. तिने अनेक चित्रपटातून आपल्या अभिनयाची ताकद दाखवलीये. तिचा 'आणि काशिनाथ घाणेकर' चित्रपटातील अभिनय प्रेक्षकांना आवडला होता. सध्या वैदेहीने स्वतःचं प्रोडक्शन हाउस सुरू केलं आहे. यात तिचा 'कथातित' हा सांगितिक नृत्याचा कार्यक्रम जोरदार सुरु आहे. वैदेहीच्या सौंदर्याचे लाखो चाहते आहेत. मात्र ३४ वर्षाची वैदेही अजूनही अविवाहीत का आहे असा प्रश्न अनेकांना पडतो. आता तिने त्यामागचं कारण सांगितलंय. .वैदेहीने नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात लग्नाबद्दल बोलताना ती म्हणाली, मी अनेकदा प्रेमात पडली आहे. मला लग्नही करण्याची इच्छा आहे. लोकांना विश्वास बसत नाही पण मी 'जब वी मेट'मधली गीत आहे. मला लहानपणापासूच लग्न करायची इच्छा होती. फक्त ते काही कारणाने अजून होऊ शकलेलं नाही. आजही मला कोणी विचारलं की लग्न करायचंय का? तर हो, पण ती योग्य व्यक्ती समोर आल्याशिवाय नाही. ती व्यक्ती अजून समोर आलेली नाही. जर ती व्यक्ती आली असती तर ती जगाला १०० टक्के कळली असती. मला काही गोष्टी खाजगी ठेवायला आवडतात पण ही गोष्ट नक्कीच मी जगाला सांगितली असती. मी अजूनही मॅनिफेस्ट करत आहे आता बघुया नशिबात जे असेल ते होईल.'.ती पुढे म्हणाली, 'माझा मॅनिफेस्टेशनवर विश्वास आहे. जे नशिबात आहे ते मिळतं यावरही माझा १०० टक्के विश्वास आहे. पण जर मी ते मॅनिफेस्ट केलं तर मी कदाचित त्या सकारात्मकतेने ते किमान जवळ तरी आणू शकेल. जर ते नशिबातच नसेल तर नाहीच मिळणार. हा अनुभव मी आयुष्यात घेतला आहे. मी २०२४ ला मॅनिफेस्ट केलं होतं की माझं एक दिवस प्रोडक्शन हाऊस असेल. आता २०२६ मध्ये जेव्हा मी ते वाचलं तेव्हा टचकन माझ्याच डोळ्यात पाणी आलं. आपण दोन पावलं पुढे आलो तर युनिव्हर्स आपल्याला ती इच्छा पूर्ण करायला नक्कीच मदत करतं. त्यामुळे ते दोन पावलं पुढे घेणं महत्वाचं आहे. देवाने चांगलं स्वास्थ्य दिलंय, टॅलेंट दिलंय तर आपण ते केलं पाहिजे अशी माझी इच्छा आहे.' .'येतेच आता मी नांदायला'साठी झी मराठीची ही मालिका घेणार निरोप? यंदा एकही पुरस्कार नाही, शेवटचा भाग कधी? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.