झी मराठीवर येतेय नवी मालिका 'शुभ श्रावणी'; दोन बड्या कलाकारांचं कमबॅक; पण आताही ओरिजनल नाहीच, प्रोमो पाहिलात?

झी मराठी वाहिनीवर गेल्या काही महिन्यात अनेक बदल करण्यात आले. काही मालिका नव्याने सुरू झाल्या. तर काही मालिकांनी प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. असं असताना काही दिवसांपूर्वीच झी मराठीने आणखी एका मालिकेची घोषणा केली होती. या मालिकेच्या प्रोमोमधून अभिनेत्री वल्लरी विराज मालिकेत मुख्य अभिनेत्री म्हणून दिसणार असल्याचं समोर आलं होतं. मात्र मालिकेबद्दल इतर कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती. आता अखेर झी मराठीने या नव्या मालिकेचा प्रोमो प्रेक्षकांसोबत शेअर केलाय. या नव्या मालिकेतून दोन अनुभवी कलाकार झी मराठीवर कमबॅक करणार आहेत. . झी मराठीच्या या नव्या मालिकेचं नाव आहे 'शुभ श्रावणी' या मालिकेत अभिनेता सुमित विजय प्रमुख भूमिका साकारणार आहे. यासोबत मालिकेत वल्लरी विराज प्रमुख भूमिकेत आहे. तर अभिनेते लोकेश गुप्ते तब्बल ९ वर्षांनंतर छोट्या पडद्यावर पुनरागमन करण्यास सज्ज झाले आहेत. त्यांच्यासह या मालिकेत प्रसिद्ध अभिनेत्री आसावरी जोशी झळकणार आहेत.तसेच या नव्या मालिकेत 'लाखात एक आमचा दादा' फेम अभिनेत्री जुई तनपुरे सुद्धा झळकणार आहे. यासह 'तुझी माझी जमली जोडी' फेम लोकप्रिय अभिनेत्री कोमल शेटेची सुद्धा नव्या मालिकेत वर्णी लागली आहे..कोणत्या मालिकेची आहे कॉपी?झी मराठीने प्रेमाने भरलेल्या घरात राहणारा 'शुभंकर' आणि पैशाने भरलेल्या राजवाड्यात राहणारी 'श्रावणी' यांची गोड कहाणी असं लिहीत हा प्रोमो शेअर केलाय. ही मालिका जानेवारी महिन्यात प्रेक्षकांच्या भेटीला येतेय. मात्र मालिकेची तारीख आणि वेळ जाहीर करण्यात आलेली नाही. तर ही मालिका 'दो दिल बंधे एक डोरिसे' या मालिकेचा रिमेक असल्याचं सांगण्यात येतंय. तर प्रेक्षक वल्लरी परत आल्याने खुश आहेत. आता ही मालिका नेमकी कधी सुरू होणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .मला स्पेस हवीये पासून माझा लग्नाचा निर्णय चुकला पर्यंत... २०२५ मध्ये 'या' मराठी कलाकारांनी घेतला काडीमोड