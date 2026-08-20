शिक्षणापासून नोकरीपर्यंत... तृतीयपंथीयांच्या हक्कांचा आरसा दाखवणार ‘वंचिता’

DIVAKAR MOHITE DIRECTED TRANSGENDER AWARENESS SHORT FILM: तृतीयपंथीयांच्या आयुष्यातील संघर्ष, शिक्षणाच्या संधी आणि समाजाकडून मिळणाऱ्या स्वीकाराचा प्रश्न आजही तितकाच महत्त्वाचा आहे. त्यांच्या मूलभूत गरजा आणि हक्कांपासून ते शिक्षण व रोजगाराच्या संधींपर्यंत अनेक पातळ्यांवर त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. याच वास्तवाला केंद्रस्थानी ठेवत दिग्दर्शक दिवाकर बाळाराम मोहिते ‘वंचिता’ हा लघुपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आणत आहेत .या लघुपटाच्या माध्यमातून तृतीयपंथीयांच्या आयुष्यातील काही महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.‘वंचिता’ची कथा, पटकथा आणि संवाद दिवाकर मोहिते यांचे असून, निर्मिती परितोष मोहिते यांनी केली आहे. .या लघुपटात तृतीयपंथीय कलाकारांचा सहभाग असून, नारायण जाधव यांच्यासह इतर कलाकार भूमिका साकारत आहेत. या लघुपटाच्या विषयाबद्दल बोलताना मोहिते म्हणाले, “तृतीयपंथीयांना नोकरीची संधी मिळण्यासाठी सर्वांत आधी शिक्षणाची गरज आहे. त्यांना शिक्षणाच्या समान संधी मिळतात का, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये त्यांना स्वीकारले जाते का, तसेच नोकरीच्या ठिकाणी त्यांच्या मूलभूत गरजांची व्यवस्था आहे का, या प्रश्नांवर ‘वंचिता’मधून भाष्य केले आहे.” हा लघुपट लवकरच यूट्यूबवर प्रदर्शित होणार आहे..‘वंचिता’च्या निमित्ताने पुन्हा एकदा दिग्दर्शक म्हणून समोर आलेले दिवाकर मोहिते यांचा कलाप्रवास मात्र अनेक वर्षांचा आहे. मित्रांसोबत ‘ईश्वरकला थिएटर्स’च्या माध्यमातून नृत्याचे प्रयोग करण्यापासून त्यांच्या कलाप्रवासाला सुरुवात झाली. पुढे रंगभूमीवर अभिनय करताना त्यांनी दिग्दर्शन, लेखन, नेपथ्य, संगीत आणि रंगभूषा अशा विविध अंगांचाही अनुभव घेतला. ‘तू आणि मी’, ‘नवरे निघाले वनवासाला’, ‘केस नं. ९९’, ‘जन्मठेप’ यांसारख्या नाटकांचे दिग्दर्शन करतानाच त्यांनी ‘अहो रावसाहेब गेले’, ‘अजब तुझे सरकार’, ‘विच्छा माझी पुरी करा’, अशा अनेक नाटकांमध्ये अभिनय केला. .रंगभूमीशी जोडलेले हे विविध पैलू आत्मसात करत त्यांनी लघुपटांच्या दिग्दर्शनातून आपला आवाका आणखी वाढवला. ‘पाणी नि:धर्म’, ‘स्पर्श’, ‘चऱ्हाट’ यांसह विविध लघुपटांचे दिग्दर्शन केल्यानंतर आता ते ‘मन फितूर’ आणि ‘गेट लॉस्ट’ या चित्रपटांचे दिग्दर्शनही त्यांनी केले आहे. ‘मन फितूर सध्या संकलनाच्या टप्प्यावर असून , लवकरच हा चित्रपटाची घोषणा करण्यात येणार आहे..शासकीय नोकरी सांभाळत त्यांनी अनेक मालिकांमध्ये व्यक्तिरेखाही साकारल्या.आपल्या या प्रवासाबद्दल बोलताना दिवाकर मोहिते यांनी सांगितले, “माझ्या प्रवासात सचिवालय जिमखाना आणि तिथल्या सर्व सदस्यांचा मोठा वाटा आहे. त्यांनी माझ्या प्रत्येक कार्यक्रमाला, मालिकेतील प्रत्येक भूमिकेला आणि माझ्या प्रत्येक कामाला मनापासून दाद दिली. आज मी जे काही आहे, ते माझ्यावर प्रेम करणाऱ्या आणि माझ्या कामाला सतत प्रोत्साहन देणाऱ्या या सगळ्या प्रेक्षकांमुळेच.” त्यामुळे नृत्य, रंगभूमी,गायन दूरचित्रवाणी, लघुपट आणि चित्रपट अशा विविध माध्यमांतून सुरू असलेली त्यांची ही वाटचाल आता ‘वंचिता’सारख्या आशयपूर्ण लघुपटामुळे पुन्हा एका वेगळ्या विषयाला भिडताना दिसत आहे..Premium|Mukkam Post Bombilwadi National Award : चित्रपट नव्हे; कथा जगण्याचा प्रवास.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.