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शिक्षणापासून नोकरीपर्यंत... तृतीयपंथीयांच्या हक्कांचा आरसा दाखवणार ‘वंचिता’

VANCHITA MARATHI SHORT FILM ON TRANSGENDER ISSUES:दिग्दर्शक दिवाकर बाळाराम मोहिते यांचा ‘वंचिता’ हा लघुपट तृतीयपंथीयांच्या आयुष्यातील संघर्ष, शिक्षणाच्या समान संधी, रोजगार आणि सामाजिक स्वीकार यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर भाष्य करतो.
VANCHITA MARATHI SHORT FILM

VANCHITA MARATHI SHORT FILM

esakal

संतोष भिंगार्डे
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DIVAKAR MOHITE DIRECTED TRANSGENDER AWARENESS SHORT FILM: तृतीयपंथीयांच्या आयुष्यातील संघर्ष, शिक्षणाच्या संधी आणि समाजाकडून मिळणाऱ्या स्वीकाराचा प्रश्न आजही तितकाच महत्त्वाचा आहे. त्यांच्या मूलभूत गरजा आणि हक्कांपासून ते शिक्षण व रोजगाराच्या संधींपर्यंत अनेक पातळ्यांवर त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. याच वास्तवाला केंद्रस्थानी ठेवत दिग्दर्शक दिवाकर बाळाराम मोहिते ‘वंचिता’ हा लघुपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आणत आहेत .या लघुपटाच्या माध्यमातून तृतीयपंथीयांच्या आयुष्यातील काही महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.‘वंचिता’ची कथा, पटकथा आणि संवाद दिवाकर मोहिते यांचे असून, निर्मिती परितोष मोहिते यांनी केली आहे.

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