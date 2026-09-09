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‘खर्च झेपत नसेल तर माझ्या पैशाने बोर्ड लावून देते’ नवी मुंबई एअरपोर्टजवळ दिशादर्शक बोर्डच नाहीत; वंदना गुप्तेंचा संताप अनावर

VANDANA GUPTE ANGRY OVER NAVI MUMBAI AIRPORT SIGNBOARDS: नवी मुंबई एअरपोर्टकडे जाताना दिशादर्शक बोर्ड न दिसल्याने अभिनेत्री वंदना गुप्ते यांनी संताप व्यक्त केला. पैसे नसतील तर माझ्या पैशाने बोर्ड लावून देते, असं त्या व्हिडिओमध्ये म्हणाल्या.
VANDANA GUPTE ANGRY OVER NAVI MUMBAI AIRPORT

VANDANA GUPTE ANGRY OVER NAVI MUMBAI AIRPORT

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

WHY VANDANA GUPTE OFFERED TO PAY FOR AIRPORT DIRECTION BOARDS: मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री वंदना गुप्ते या त्यांच्या स्पष्ट वक्तेपणासाठी ओळखल्या जातात. मालिका, नाटक आणि सिनेमांमधून त्या प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत असतात. दरम्यान अशातच त्यांचा एक सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी एअरपोर्टसाठी दिशादर्शक बोर्ड दिसला नसल्यानं संताप व्यक्त केलाय.

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