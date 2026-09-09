‘खर्च झेपत नसेल तर माझ्या पैशाने बोर्ड लावून देते’ नवी मुंबई एअरपोर्टजवळ दिशादर्शक बोर्डच नाहीत; वंदना गुप्तेंचा संताप अनावर

WHY VANDANA GUPTE OFFERED TO PAY FOR AIRPORT DIRECTION BOARDS: मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री वंदना गुप्ते या त्यांच्या स्पष्ट वक्तेपणासाठी ओळखल्या जातात. मालिका, नाटक आणि सिनेमांमधून त्या प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत असतात. दरम्यान अशातच त्यांचा एक सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी एअरपोर्टसाठी दिशादर्शक बोर्ड दिसला नसल्यानं संताप व्यक्त केलाय. .वंदना गुप्ते यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर प्रवासादरम्यान घडलेल्या प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्त केलीय. त्या नवी मुंबईच्या एअरपोर्टकडे जात होता. परंतु वाटेत त्यांना दिशा दाखवणारा कोणताही बोर्ड पहायला मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांना प्रवासादरम्यान अडचणी झाल्या. त्यामुळे त्यांनी नाराजी व्यक्त करत इन्स्टाग्रामवर दोन व्हिडिओ शेअर केलेत. .पहिल्या व्हिडिओमध्ये वंदना गुप्ते म्हणाल्या की, 'नमस्कार, मी वंदना गुप्ते, मला मुंबईहून कोल्हापूरला एअरपोर्टनं जायचं आहे. मी शिवाजी पार्क इथून अटल सेतुने प्रवास करत आले आहे. परंतु इथं येईपर्यंत कोणत्याच ठिकाणी एअरपोर्टच्या खुणा नाहीत. तसंच कुठेही बोर्ड लावलेा नाही. पुणे, उरण, गोवा असे मोठं-मोठे बोर्ड लिहिलेले आहेत. परंतु हा रस्ता एअरपोर्टला जातो अशी कोणतीच खूण नाही. पूर्ण रस्त्यावर कुठेच विमानाचे किंवा एअरपोर्टचं चित्रही दिलेलं नाही.'.तसंच पुढे दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये ती म्हणाली की, 'जर हा रस्ता एअरपोर्टकडे जात असेल तर कृपाय इथे बोर्ड लावा. तुमच्याकडे जर यासाठी पैसे नसतील तर मी पैसे खर्च करते. मला सांगा कुठे बोर्ड लावायचा ते. एअरपोर्टवाल्यांना हा खर्च झेपत नसेल तर मी माझ्या पैशानं बोर्ड लावते' असं त्या व्हिडिओमध्ये म्हणाल्यात. .बापरे! कांदा-लसूण सुद्धा खात नाही अक्षय कुमार; दर सोमवारी असतो उपवास, नक्की कारण काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.