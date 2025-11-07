बाथरुमचा पाइप डायरेक्ट समुद्रात... वनिताच्या घरात घुसलेलं २६जुलैच्या पुराचं पाणी; म्हणाली, 'शाळेत जायला निघालेलो आणि...

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री वनिता खरात हिने 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मालिकेतून प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. तीची 'कबीर सिंग' मधली भूमिका देखील चांगलीच गाजली. 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मधून घराघरात पोहोचलेल्या कलाकारांपैकी एक म्हणजे वनिता. मात्र तिचा हा प्रवास मुळीच सोपा नव्हता. तिचं बालपण वरळी कोळीवाड्यातल्या एका १० बाय १० च्या घरात गेलं. २६ जुलै २००५ मध्ये आलेल्या पुरात तिचं अख्ख घर पडलं होतं. आता नुकत्याच MHJ पॉडकास्टला दिलेल्या मुलाखतीत तिने याबद्दल सांगितलंय. .वनिता या मुलाखतीत तिच्या घराबद्दल बोलताना म्हणाली, 'माझं घर समुद्राच्या कडेला म्हणण्यापेक्षा समुद्रात आहे असं मी म्हणेन. माझं १० बाय १०चं घर अजूनही वरळी कोळीवाड्यात आहे. आमच्या बाथरुमचा पाइप हा डायरेक्ट समुद्रात असतो. आधी घराच्या मागे बांध नव्हता. ज्यावेळी खूप भरती यायची तेव्हा त्या बाथरुममधून पाणी बाहेर यायचं आणि वाळू यायची. कपाटं सगळी खाली असल्यामुळे पुस्तकं वगैरे भिजायची. ते पाणी आम्ही काढायचो.' .२६ जुलैच्या पावसाबद्दल सांगताना वनिता म्हणाली की, '२६ जुलैच्या वेळी तर आमच्या घरात गुडघ्याएवढं पाणी होतं. पाऊस कधी कमी होतोय याची आम्ही वाट बघत बसलेलो. आमचं घर म्हणजे झोपडी होती. मला आठवतंय शाळेत जाण्यासाठी आम्ही तयार होत होतो आणि जेवायला बसलो होतो. तेव्हा लाट आणि अख्खं घर तुटलं होतं, आम्ही खूप घाबरलो होतो. नंतर आम्ही मग घर बांधलं. माझी आई घरकाम करायची आणि बाबा ड्रायव्हर होते. पण मी ते बालपण खूप एन्जॉय केलंय.'.ती पुढे म्हणाली, 'चाळीसारखी माणसं जगात कुठे भेटत नाहीत. घराचं छप्पर गळायचं. त्यामुळे घरात छप्पर गळायचं तिथे बादल्या पातेली लावायचो आणि मग राहिलेल्या जागेत झोपायचो. नंतर आम्ही मग घर वन प्लस वन केलं. त्यामुळेच मी कुठेही अॅडजस्ट करू शकते. त्या घरात आम्ही १० जण राहायचो पण ती मज्जाच वेगळी होती.' .पाचव्या क्रमांकाची मालिका थेट दुसऱ्यावर! ‘कोण होतीस तू'ला टॉप १० मध्येही नाही; TRP मध्ये कोण कुणावर भारी? वाचा संपूर्ण यादी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.