जीम नाही मग वनिता खरातने कसं कमी केलं २९ किलो वजन? वेट लॉस जर्नी सांगत म्हणाली- साधा जिना चढताना दम लागायचा...

'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मधून घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय अभिनेत्री वनिता खरात सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. गेल्या काही महिन्यात तिच्यात प्रचंड बदल झालाय. तिने ८ महिन्यात तब्बल २९ किलो वजन कमी केलंय. तिने केलेलं हे ट्रान्सफॉर्मेशन पाहून अनेकांनी तोंडात बोटं घातलीयेत. ती अनेकदा तिचे व्यायामाचे व्हिडिओ शेअर करताना दिसते. मात्र तिने हा बदल कोणतीही जीम न लावता केलाय. त्यामुळे चाहत्यांना धक्काच बसलाय. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत वनिताने तिच्या या प्रवासाबद्दल सांगितलंय. .वनिताने नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'मी जीम लावली असती तर मला रोज तेच तेच करून कंटाळा आला असता. म्हणून मी हे थोडं वेगळं वर्कआऊट ट्राय केलं. मी याआधी कधीच लाठीकाठी शिकले नव्हते. मुदगल मी कधीच फिरवलं नव्हतं. किंवा नान चाकू मी शिकतेय. मला जिना चढताना खूप दम लागायचा. मला असं वाटायचं की मी कधीच धावू शकणार नाही. पण हळू हळू सुरुवात केली. आणि आता मी १० किमी धावू शकते. माझी स्ट्रेंथ खूप कमी झाल्याचं मला जाणवलं होतं. माझे पाय खूप सुजायचे. खूप वेळ उभं राहिलं की माझी पाठही दुखायची. मला खाली मांडी घालून बसता येत नव्हतं. तिशीत हे सगळं होत असेल तर पुढे जरा कठीण आहे. म्हणून म्हटलं की थोडंसं काहीतरी करून बघुया.'.ती पुढे म्हणाली, 'म्हणून मी फेब्रुवारीमध्ये वेट लॉस करायला सुरुवात केली. काही किलो वजन कमी केल्यानंतर डॉक्टरांनी सांगितलं की तू आता वर्क आऊट करू शकतेस. मी खूप आळशी होते. पण, ट्रेनर ओंकार जाधव आयुष्यात आल्यानंतर खूप शिस्त लागली. सकाळी ५.३० वाजता ते मला शिकवायला येतात. आता मला ती सवय लागलीये. रोज दीड ते २ तास मी वर्कआऊट करते. मी ८ महिन्यांत २९ किलो वजन कमी केलंय आणि अजून ९ किलो वजन कमी करायचंय. मला इन्स्टाग्रामवर खूप मेसेज येतात. तुमच्यामुळे आम्ही पण मोटिव्हेट होतो, असे मेसेज केले आहेत. ही गोष्ट माझ्यासाठी खूप छान आहे. एक आळशी व्यक्ती कोणासाठी तरी प्रेरणा बनलीये हा बदल मला खूप छान वाटतोय. मला आता स्वत:ला स्क्रीनवर बघताना इतकं भारी वाटतंय. सेटवर पण माझं खूप कौतुक होतंय.' .स्वामी समर्थांची मूर्ती ते हटके नेमप्लेट! अशोक सराफ यांचं घर पाहिलंत का? ट्रॉफी ठेवायलाही उरली नाही जागा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.