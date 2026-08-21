'WhatsApp हॅक केलं आणि...' वनिता खरातबरोबर घडला सायबर फ्रॉड, म्हणाली...

VANITA KHARAT CYBER FRAUD: अलीकडे सायबर क्राईमच्या घटनेत मोठी वाढ झालीय. यामध्ये डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्रॉड, आर्थिक फसवणूक या सारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. अनेकांचं या फ्रॉडमुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होतं. दरम्यान अशातच अभिनेत्री वनिता खरात हिच्यासोबत एक धक्कादायक घटना घडली आहे. वनिताचं WhatsApp हॅक झालं होतं आणि त्यावरून तिच्या मित्रमैत्रिणींना पैशाची मागणी करण्यात आली. याचा अनुभव तिने व्हिडिओद्वारे नुकताच शेअर केलाय. .वनिता खरातने व्हिडिओमध्ये सांगितलं की, 'काल माझ्यासोबत एक घटना घडली. हा खूप मोठा स्कॅम होता. तुमच्यासोबत ही घटना घडू नये म्हणून व्हिडिओ शेअर करतेय. माझं एक पार्सल येणार होतं. यासंदर्भात मला सतत फोन येत होते. मी या-या कंपनीतून बोलतोय वगैरे वगैरे. तुमचं पार्सल पाठवतोय, तुमचा पत्ता द्या. सुरुवातीला मी नकार दिला. परंतु नंतर मी त्याने दिलेल्या नंबर डायल केला. त्यानंतर लगेच माझं WhatsApp हॅक झालं. माझ्या फोनमधून ते लॉगआऊट झालं. माझे सगळे नंबर त्याच्याकडे फॉरवर्ड झाले. मला फोन येणं सुद्धा बंद झालं. त्यानं WhatsApp वरून सगळ्यांना पैशाची मागणी केली.'.'जे लोक माझ्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये होते त्यांना मॅसेज करून तो म्हणाला की, 'can you help me' मी खूप अडचणीत आहे. मला ६२ हजार वगैरे पैसे पाठवा. काहींनी पाठवले नाही. परंतु बऱ्यांच जणांनी रिप्लाय केला. पैसे सुद्धा पाठवले. हे कोणासोबत सुद्धा घडू नये. एवढी मोठी कुरिअर कंपनी असूनही अशा घटना घडताय. परंतु मी सर्वांना सतर्क राहण्याची विनंती करते. तुमच्यासोबत असं काही घडलं तर लगेच सायबर सेलला फोन करा. कधी कधी आपल्याला वाटतं आपल्यासोबत असं काही घडणार नाही. परंतु त्या क्षणाला तुम्हालाही कळत नाही. '.'माझ्या अकाऊंटवर असे काही मॅसेज आले असतील तर मी पुन्हा सांगते, माझं WhatsApp हॅक झालं होतं. बऱ्याच जणांच्या वाटतय की, वनिता पैशांसाठी मॅसेज करते. आपली बदनामी होऊ शकते. परंतु सगळ्यांना मनापासून सॉरी. त्यावेळी माझ्या हातात काहीच नव्हतं. आता माझं व्हॉट्सअप रिकव्हर झालंय. प्लीज सर्वांनी डेटा लीक होतोय का? याची काळजी घ्या' असं आवाहन वनिताने केलय. .‘रात्री जेवणाचा प्रश्न असतो म्हणून तिचं कौतुक करतो’ अशोकमामा निवेदिता यांच्याबद्दल बोलताना म्हणाले; 'मला संसारातलं...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.