व्यायाम करायला गेली आणि पोटावर धाडकन आपटली वनिता खरात; व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणतात- आज पडलीस...

'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मधून घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री वनिता खरात तिच्या विनोदाच्या उत्कृष्ट टायमिंगसाठी ओळखली जाते. या कायक्रमासोबतच ती काही चित्रपटातदेखील दिसलीये. तिच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. तिला कोळीवाड्याची रेखाही म्हटलं जातं. नुकताच वनिताने चक्क ताज हॉटेलमध्ये तिचा वाढदिवस साजरा केला. आता वनिताने तिचा मजेशीर व्हिडिओ शेअर केलाय जो पाहून अनेकांना हसू आलंय. तर अनेकांनी तिच्या प्रयत्नांचं कौतुक केलंय. .वनिताने नुकताच इंस्टाग्रामवर तिचा व्यायाम करतानाचा व्हिडिओ शेअर केला. वनिता सध्या तिचं वजन कमी करण्यावर भर देतेय. तिने बरंच वजन कमी केलंयदेखील. ती तिच्या व्यायामाचे आणि इतर ठिकाणचे फोटो चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. आताही तिने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये ती व्यायाम करताना दिसतेय. वनिता या व्हिडिओमध्ये एक आसन करताना दिसतेय. यात ती हातांवर तिच्या शरीराचा तोल सावरताना दिसतेय. मात्र काही सेकंड तोल सावरल्यानांतर ती थेट पोटावर आदळते. हा व्हिडीओ शेअर करताना वनिताने अत्यंत मजेशीर कॅप्शन दिले आहे. तिने लिहिले, "यापेक्षा प्रेमात पडणं जास्त सोपं आहे...". .तिच्या या व्हिडिओवर चाहत्यांनी तिला ट्रोल न करता तिच्या प्रयत्नांचं कौतुक केलंय. 'प्रयत्न चांगला आहे वनिता', 'आज नाही जमलं पण कधीतरी नक्की जमेल' अशा कमेंट अनेकांनी केल्या आहेत. सोबतच एकाने तू अशीच छान दिसतेय. कशाला बारीक होतेस विचारल्यावर त्यावर वनिताने मी छान दिसण्यासाठी नाही तर फिट होण्यासाठी प्रयत्न करतेय असं सांगितलंय. त्यामुळे वनिताचा हा प्रयत्न वाखाणण्याजोगा नक्कीच आहे. .ती मला पगार देत नाही... अपूर्वा नेमळेकरशी पुन्हा भिडली दुसरी शेवंता; म्हणते, 'तिला दुःख झालं असेल कदाचित की...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.