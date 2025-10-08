आमच्यात ३६ चा आकडा होता... अश्विनी भावेंवर जळायच्या वर्षा उसगावकर; स्वतः दिली कबुली, म्हणाल्या, 'ऋषी कपूर तिच्यासोबत...

आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना भुरळ पाडणाऱ्या मराठमोळ्या अभिनेत्री वर्षा उसगावकर यांनी अनेक हिट चित्रपटात काम केलं. त्यांनी मराठीसोबतच हिंदी सिनेसृष्टीतही आपलं स्थान निर्माण केलं. त्यांची 'तिरंगा' चित्रपटातली नाना पाटेकर यांच्यासोबतची भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहे. त्यांच्या सौंदर्यामुळे आणि अभिनयामुळे त्या मराठी प्रेक्षकांसाठी पहिल्या वंडरगर्ल ठरल्या. मात्र त्यांच्यात आणि अभिनेत्री अश्विनी भावे यांच्यात ३६ चा आकडा होता. याबद्दल स्वतः वर्षा यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलंय. .वर्षा यांनी महाराष्ट्र टाइम्स मनोरंजनला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, 'अश्विनी भावे आणि माझ्यात कॅट फाइट नव्हती पण आमच्या सगळं काही चांगलं पण नव्हतं. आम्ही हनिमून चित्रपट एकत्र केला. त्यात ती माझी बहीण होती. चित्रपटात आम्ही खूप प्रेम करायचो एकमेकांवर. पण आमच्यातलं ते प्रेम दिग्दर्शकाला तरी दिसत नव्हतं. ती एका कोपऱ्यात तर मी एका कोपऱ्यात आणि याचं कारण काय? तर काहीच नाही. मला तिच्या विरुद्ध काही नव्हतं, तिला माझ्या विरुद्ध काही नव्हतं. पण आम्ही स्पर्धक होतो एकमेकींच्या आणि काही पत्रकारांनी आमच्यात भांडणं लावली. अश्विनीने 'हिना' साइन केला. तिला ऋषी कपूर आणि राज कपूर बॅनरचा चित्रपट मिळाला.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'त्यामुळे मला उगाचच एक तेढ निर्माण झाली. काय समजतात काय हे स्वतःला. अश्विनी काय समजते स्वतःला. आणि ऋषी कपूर तिच्याशी छान बोलायचा आणि माझ्याशी त्याची अवधी काही मैत्री नव्हती. त्यामुळे पण मला राग यायचा. अश्विनीत काय असं खास आहे ज्यामुळे हा तिच्याशी बोलतो. त्यामुळे झालीच तेढ निर्माण. कादर खान आमच्या वडिलांचं काम करायचे. आम्ही असेच जेवायला एकत्र बसलो तर कादर खान मला बघायला लागले आणि अश्विनीकडे बघायला लागले. त्यांनी विचारलं काय तुम्ही बोलत नाही एकमेकींसोबत? आम्ही चपापलो. मग आम्ही आपलं, नाही तसं काही नाही वगरे बोलून वेळ मारून नेली.' .वर्षा शेवटी म्हणाल्या, 'फोटोशूट होतं तेव्हाही ती एकीकडे मी एकीकडे. नाही म्हटलं तरी असं झालं. का झालं तर काही कारणच नाही. फक्त काहीतरी लिहून आलं मग माझा इगो दुखावला गेला. तिचा इगो दुखावला गेला. नंतर काही वर्षांनी तिचं लग्न झालं. आता जेव्हा एकमेकींना भेटतो तेव्हा वाटतं काय मूर्खपणा होता तो. हे कॅट फाइट नव्हतं पण प्रोफेशनल जेलसी होती. अल्लडपणा होता, मूर्खपणा होता. त्या वयाचा महिमा होता असं मी म्हणेन. पण आता मला तिच्याबद्दल कौतुक वाटतं. ती तिच्या युट्युबवर भाज्या वगरे दाखवत असते. मी तिचे व्हिडिओ पाहते लाइक करते. तिने परदेशात राहूनही तिच्या अभिनयाची नाळ इथे अजूनही घट्ट रोवून ठेवली आहे.' .वर्षा या कलर्स मराठीवरील 'अशोक मा. मा. या मालिकेत दिसल्या होत्या. तर 'बिग बॉस मराठी ४' मुले त्या प्रचंड चर्चेत होत्या. .स्टार प्रवाहवरील 'त्या' मालिकेमुळे माझा मुलगाच माझ्या जवळ येत नव्हता... प्रसाद ओकने सांगितली ती आठवण; म्हणाला- कुठलाही बाप... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.