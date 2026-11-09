मला कळत होतं हा जेलस आहे... आमिर खानच्या छोट्या भावाबद्दल वर्षा उसगावकर यांचं मोठं वक्तव्य; म्हणाल्या-तावातावत बोलून...

मराठमोळ्या अभिनेत्री वर्षा उसगावकर यांनी मराठीसोबतच हिंदी सिनेसृष्टीतही आपल्या नावाचा ठसा उमटवला. ‘दूध का कर्ज’, ‘साथी’, ‘शिकारी’, ‘हफ्ता बंद’, ‘हनीमून’, ‘तिरंगा’ यांसारख्या अनेक हिंदी सिनेमांमध्ये त्या मुख्य अभिनेत्री म्हणून झळकल्या. सध्या वर्षा सिनेमांमध्ये दिसत नसल्या तरी त्या छोट्या पडद्यावर मात्र काम करत आहेत. आता वर्षा त्यांच्या एका वक्तव्यामुळे चर्चेत आहेत. वर्षा यांनी नुकत्याच एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांचा आमिर खानचा भाऊ फैझल खानसोबत काम करण्याचा अनुभव सांगितलाय. .वर्षा यान फैझलसोबत एका नाटकात काम करत होत्या. त्याबद्दल बोलताना वर्षा म्हणाल्या, 'आमिर खानचा छोटा भाऊ मी त्याच्यासोबत एक नाटक केलं. ‘बस एक हम है, बस एक तुम हो’ अशा नावाचं नाटक होतं. त्या नाटकामध्ये आम्ही दोघेच होतो. दोनपात्री ते नाटक होतं. आमिर खान आला ते नाटक बघायला… मी स्टेजवरची असल्याने मला तो आत्मविश्वास होताच. तेव्हा तो (फैजल खान) मला येऊन काय म्हणाला, ‘वर्षा एकही डायलॉग विसरता कामा नये….’, मी त्याला म्हणाले, तू मला सांगतोयस डायलॉग विसरु नकोस, आपण रिहर्सल का करतोय? त्याच्यासाठीच आपण रिहर्सल करतोय ना… तावातावात तो बोलू लागला. मला कळू लागलेलं, याला जेलसी होत आहे…'.मला असं वाटलं तो डोक्याने थोडा कमीच आहेत्या पुढे म्हणाल्या, 'मला असं वाटलं तो डोक्याने थोडा कमीच आहे… मला सतत सांगायचा डायलॉग विसरु नकोस आणि एक प्रयोगात तो स्वतःच विसरला… त्यानंतर मला येऊन सांगतो, मी तुला विसरु नको सांगत होतो आणि मीच डायलॉग विसरलो. तेव्हा मी सुद्ध त्याला म्हणाले, काही नाही कधीतरी होतं असं… त्यानंतर आमिर खान माझ्या जवळ आला आणि म्हणाला, ‘तू चांगला अभियन केलास… दुसऱ्या दिवशी तो माझ्या जवळ आला आणि म्हणाला, आपण आता एटिट्यूड बदलायला हवाय, मी त्याला स्पष्ट सांगितलं, उद्या प्रयोग आहे आणि आता तू मला बदल करायला सांगतोय… ते मला जमणार नाही, तू मला नाटकातून काढलं तरी चालेल…’. वर्षा यांनी सांगितलेला हा किस्सा ऐकून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलंय. .काही महिन्यांपूर्वी फैझलने आमिरवर त्याला कोंडून ठेवल्याचे आणि वेडा ठरवण्याचे प्रयत्न केल्याचे आरोप केले होते. त्यानंतर फैजलने उघडपणे त्याच्या चुका मान्य केल्या आणि सगळ्यांची माफी मागितली. फैजल आमिरसोबत ‘मेला’ या चित्रपटात दिसला होता..दादा कोंडके आणि तुमच्यात नेमकं काय बिनसलेलं? इतक्या वर्षांनी अशोक सराफ बोललेच, म्हणाले- दादा इतके बदलले की... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.