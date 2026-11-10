माधुरीच्या गाण्यातले शब्द चालतात मग माझ्या का नाही? वर्षा उसगावकरांचा 'चोली के पीछे' गाण्यावर थेट सवाल, किस्सा सांगत म्हणाल्या

आपल्या अभिनयाने मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टी गाजवणाऱ्या लोकप्रिय अभिनेत्री वर्षा उसगावकर यांनी मिथुन चक्रवर्ती, जितेंद्र, अक्षय कुमार, ऋषी कपूर यांच्यासोबत काम केलंय. मात्र त्यांच्या काही चुकांमुळे त्यांचं हिंदीतलं करिअर व्यवस्थित होऊ शकलं नाही असं त्या म्हणाल्या. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या एका गाण्यावर सेन्सॉर बोर्डाने कशी कात्री चालवली ते सांगितलं. मात्र तेच बोल जेव्हा माधुरी दीक्षितच्या गाण्याचे होते तेव्हा मात्र ते गाणं तसंच ठेवण्यात आलं असं त्या म्हणाल्यात. हे गाणं होतं 'चोली के पीछे क्या है'..एबीपी माझाया दिलेल्या मुलाखतीत वर्षा म्हणाल्या, 'माझ्या गाण्यावर अन्याय झाला. चोली के पिछे क्या है ते शब्द राहिले आणि माझं जे आहे, चोली के अंदर क्या है, असं जितेंद्र विचारतो. त्यावर चोली में तबाही है असे ते शब्द होते. तर त्यांनी काय करावं की होली में तबाही है, तबाही का तर होळी खेळत होतो म्हणून. माझ्यावर अन्याय झाला ना आणि माधुरी दीक्षितवर अन्याय नाही झाला. ते चोली के पिछे राहिले. सेन्सॉर बोर्डामुळे नेमकं चोलीच्या जागी होळी करावं लागलं. मला चोली में तबाही है, तबाही असं असतं तर आवडलं असतं. हे गाणं चित्रित होणार होतं जया प्रदा यांच्यावर. सावन कुमार तक दिग्दर्शक आणि निर्माते होते. ते म्हणाले, नाही नाही, हे गाणं वर्षावरच चित्रित झालं पाहिजे. त्यात मी पत्रकार होते. जी थोडी बोल्ड असते. सिगारेट ओढत असते.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'त्यावेळी मला कधी एकदा हा सीन होतोय असं व्हायचं, कारण सिगारेट हातात कशी धरायची इथपासून सुरुवात होती. जया प्रदा जरा रुसल्या मग. त्यांनी माझ्याशी अबोला नाही धरला, त्या गोडच होत्या तशा. त्या म्हणाल्या, मलाही हे गाणं शूट करायचं आहे. मला तुम्ही इतकं सोज्वळ का समजता? दिग्दर्शक जया यांना म्हणाले की, मी तुम्हाला एक खूपच चांगलं गाणं देतो, ज्यामध्ये तुम्हाला हेवा वाटतो आणि तुम्ही दारू पिता आणि रागाने वर्षा व जितेंद्र यांच्याकडे बघता. तेव्हा त्या शांत झाल्या, नाहीतर त्यांनी माझ्याशी अबोला धरला असता.” वर्षा व जया प्रदा यांनी ‘खलनायिका’ या चित्रपटात एकत्र काम केलं होतं..पवन कल्याण यांचा तिसऱ्यांदा संसार मोडला! नंदिनी, रेणूनंतर अॅना लेझनेव्हासोबतही फारकत; पहिल्या दोघींना किती दिली पोटगी?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.