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माधुरीच्या गाण्यातले शब्द चालतात मग माझ्या का नाही? वर्षा उसगावकरांचा 'चोली के पीछे' गाण्यावर थेट सवाल, किस्सा सांगत म्हणाल्या-

Varsha Usgaonkar On Choli Ke Peeche Kya Hai Song : मराठी अभिनेत्री वर्षा उसगावकर यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांच्या त्या गाण्याबद्दल भाष्य केलं ज्याचे शब्द बदलण्यात आले. मात्र माधुरी दीक्षितच्या गाण्याचे शब्द तसेच राहिले.
varsha usgaonkar on madhuri dixit song choli ke pichhe kya hai

varsha usgaonkar on madhuri dixit song choli ke pichhe kya hai

esakal

Payal Naik
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आपल्या अभिनयाने मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टी गाजवणाऱ्या लोकप्रिय अभिनेत्री वर्षा उसगावकर यांनी मिथुन चक्रवर्ती, जितेंद्र, अक्षय कुमार, ऋषी कपूर यांच्यासोबत काम केलंय. मात्र त्यांच्या काही चुकांमुळे त्यांचं हिंदीतलं करिअर व्यवस्थित होऊ शकलं नाही असं त्या म्हणाल्या. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या एका गाण्यावर सेन्सॉर बोर्डाने कशी कात्री चालवली ते सांगितलं. मात्र तेच बोल जेव्हा माधुरी दीक्षितच्या गाण्याचे होते तेव्हा मात्र ते गाणं तसंच ठेवण्यात आलं असं त्या म्हणाल्यात. हे गाणं होतं 'चोली के पीछे क्या है'.

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