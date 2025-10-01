त्याचं ते बोलणं ऐकून... पहिल्या भेटीत वर्षा उसगावकर यांच्यासोबत कसे वागलेले अनिल कपूर? म्हणाल्या

आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना भुरळ पाडणाऱ्या एव्हरग्रीन अभिनेत्री वर्षा उसगावकर यांनी मराठीसोबतच हिंदी सिनेमांमध्येही आपली छाप पाडली. त्यांनी अनेक दिग्गज कलाकारांसोबत काम केलंय. अनेक उत्तम चित्रपट, नाटक आणि मालिकांमध्ये काम केलंय. त्या 'बिग बॉस माराठी ' मध्येही सहभागी झाल्या होत्या. त्यासोबतच त्या 'सुख म्हणजे नक्की काय असतं' या मालिकेत माईंच्या भूमिकेत दिसल्या होत्या. त्यांनी बॉलिवूडमधीलही अनेक बड्या कलाकारांसोबत काम केलंय. आता नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी अनिल कपूर यांच्यासोबतच्या पहिल्या भेटीचा किस्सा सांगितलाय. .लोकप्रिय दिग्दर्शक पुरुषोत्तम बेर्डे यांच्या 'हमाल दे धमाल' या चित्रपटात वर्षा उसगावकर या अनिल कपूरसोबत दिसल्या होत्या. या चित्रपटात अनिल यांचा कॅमिओ होता. या चित्रपटात लक्ष्मीकांत बेर्डे हमालाची भूमिका करताना दिसले होते. वर्षा त्यांना हमालापासून एक उत्तम अभिनेता बनवतात. वर्षा यांनी नुकतीच 'मटा मनोरंजन'ला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्यांनी अनिल यांच्यासोबतच्या पहिल्या भेटीचा अनुभव सांगितला. त्या म्हणाल्या, 'अनिलने पहिल्याच भेटीत हात पुढे केला आणि हस्तोलंदन केलं. आणि म्हणाला, हॅलो मी अनिल कपूर आहे आणि तु वर्षा आहेस ना...'त्याचं ते बोलणं ऐकून वाटलं मला छान वाटलं. थोडं अवघडल्यासारखं वाटतं होतं कारण एवढा मोठा स्टार आणि आपण त्याच्यासोबत कसं बोलणार.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'पण, तो आमच्यामध्ये छान रमला.त्याने आमच्यासोबत लंच केला आणि पूर्ण दिवस तो आमच्यासोबत होता. अजिबात असं जाणवलं नाही की तो मोठा स्टार आहे. मी शिकारी नावाचा हिंदी चित्रपट केला होत. त्यावेळी मी अनिल कपूरबरोबर उज्बेकिस्तानला गेले होते. तेव्हा अनिल आला होता कारण त्याने पण अशाच इंडो-रशियन चित्रपटामध्ये काम केलं होतं. त्यादरम्यान, फ्लाईटमध्ये आणि तिथे अनिल आणि मी सोबत होतो. त्यावेळी देखील त्याने मुद्दामहून हमाल दे धमाल चित्रपटाच्या आठवणी काढल्या. ते पाहून मला खूप छान वाटलं.'.घाटी म्हणजे माहितीयेत कोण? मांजरेकरांच्या 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले'चा टीझर पाहिलात? अंगावर येईल शहारा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.