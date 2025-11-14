ए वाण्या तू गप्प बस... वर्षा उसगावकर यांनी सांगितला अशोक सराफ अन् लक्ष्मीकांत बेर्डे यांचा तो किस्सा; म्हणाल्या, 'ते दोघे नेहमी...'

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री वर्षा उसगावकर यांनी आपल्या अभिनयाच्या जोरावर संपूर्ण मराठी इंडस्ट्री गाजवली. त्यांच्या सौंदर्याचे आजही लाखो चाहते आहेत. मराठीसोबतच त्यांनी हिंदीमध्येही अनेक चित्रपट केले. ऋषी कपूर ते नाना पाटेकर अशा अनेक दिग्गज कलाकारांसोबत त्यांनी काम केलं. मराठीत तर त्या वंडर गर्ल होत्या. त्यांनी मराठीत अनेक चित्रपट केले. त्यातले काही सुपरहिट ठरले. आता आपल्या या चित्रपटांचं श्रेयं त्यांनी लक्ष्मीकांत बेर्डे यांना दिलंय. लक्ष्मीकांत यांच्यामुळे आपण इतके चित्रपट केले असं त्या म्हणाल्यात. सोबतच अशोक सराफ लक्ष्मीकांत यांना वाणी का म्हणायचे याबद्दलही त्यांनी सांगितलंय. .वर्षा यांनी अशोक सराफ आणि लक्ष्मीकांत यांच्यासोबत अनेक चित्रपटात काम केलं. 'अफलातून', 'शेजारी शेजारी', 'भुताचा भाऊ', 'जमलं हो जमलं', 'मुंबई ते मॉरिशस', 'पटली रे पटली' अशा अनेक चित्रपटात त्यांनी एकत्र काम केलं. आता महाराष्ट्र टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत वर्षा यांनी याचं श्रेयं लक्ष्मीकांत यांना दिलंय. त्या म्हणाल्या, 'मला असं वाटतं २० किंवा २५ चित्रपट अजून माझ्या नावावर असते. किंवा कदाचित ४० असते. लक्ष्या मला नेहमी म्हणायचा लक्ष्मीला कधी नाही म्हणू नकोस. आणि अशोक सराफ त्याला नेहमी म्हणायचा, ए वाण्या तू जरा गप्प बस. त्याला वाणी म्हणायचा तो. काय हे वाण्यासारखं बोलतो रे. काय तिला उपदेश देतो रे वाण्यासारखे.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'कारण अशोक सराफ मला म्हणायचा तू ही करू नकोस हा भूमिका ती तेवढी चांगली नाही. पण लक्ष्या म्हणायचा, नाही तू ती कर. तुला आवडली नाही तरी कर. सगळेच सिनेमे चांगले असतात असं नाही. त्याच्यात क्वालिटी असते असं नाही. पण आपण या इंडस्ट्रीत आहोत. तुला करायला पाहिजे हे. हे बघ तुझ्याकडे येतायत. तू खूप भाग्यवान आहेस. त्याला नाही म्हणू नकोस. मला वाटतं अर्धे चित्रपट मी जे केले त्याचं श्रेयं मी लक्ष्यालाच देईन. काही निकष न लावता.' वर्षा उसगावकर नुकत्याच कलर्स मराठीवरील 'अशोक मा. मा' या मालिकेत दिसल्या होत्या. .भावाभावांमध्ये प्रेम पण बायकांमुळे वाटणी झाली; कुणाला काय मिळालं? रानकवी यांच्या कवितेने नेटकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.