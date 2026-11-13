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वर्षा उसगांवकर यांचे पती कोण आहेत? सोशल मीडियावर एकही एकत्र फोटो का पोस्ट करत नाहीत? अभिनेत्रीने सांगितलं कारण!

WHO IS VARSHA USGAONKAR HUSBAND AJAY SHANKAR SHARMA:वर्षा उसगांवकर पतीसोबतचे फोटो सोशल मीडियावर का पोस्ट करत नाहीत? अभिनेत्रीने मुलाखतीत सांगितलं खास कारण. कोण आहेत त्यांचे पती? जाणून घेऊया.
WHO IS VARSHA USGAONKAR HUSBAND

WHO IS VARSHA USGAONKAR HUSBAND

Esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

VARSHA USGAONKAR REVEALS DETAILS ABOUT HER HUSBAND: वर्षा उसगांवकर यांनी मराठी सिनेसृष्टीत अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम करत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. विशेषतः ९० च्या दशकात त्यांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर छाप पाडली. आजही त्या विविध कारणांमुळे चर्चेत असतात. दरम्यान, नुकतीच त्यांनी 'राजश्री मराठी'ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी आपल्या करिअरसोबतच वैयक्तिक आयुष्याबद्दलही अनेक गोष्टी सांगितल्या. यावेळी त्यांनी पती आणि त्यांच्यातील नात्याबद्दलही काही खास किस्से शेअर केले.

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Entertainment Field
wife and husband
Varsha Usgaonkar