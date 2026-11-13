वर्षा उसगांवकर यांचे पती कोण आहेत? सोशल मीडियावर एकही एकत्र फोटो का पोस्ट करत नाहीत? अभिनेत्रीने सांगितलं कारण!

VARSHA USGAONKAR REVEALS DETAILS ABOUT HER HUSBAND: वर्षा उसगांवकर यांनी मराठी सिनेसृष्टीत अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम करत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. विशेषतः ९० च्या दशकात त्यांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर छाप पाडली. आजही त्या विविध कारणांमुळे चर्चेत असतात. दरम्यान, नुकतीच त्यांनी 'राजश्री मराठी'ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी आपल्या करिअरसोबतच वैयक्तिक आयुष्याबद्दलही अनेक गोष्टी सांगितल्या. यावेळी त्यांनी पती आणि त्यांच्यातील नात्याबद्दलही काही खास किस्से शेअर केले..या मुलाखतीदरम्यान वर्षा उसगांवकर यांनी त्यांच्या घराचे काही फोटो दाखवले. घराबद्दल बोलताना त्यांनी बहिणींनी केलेल्या मदतीचाही उल्लेख केला. यावेळी त्यांनी पतीसोबतचा एक फोटोही दाखवला. पतीबद्दल बोलताना त्या म्हणाल्या, "हे माझे मिस्टर आहेत. त्यांना फोटो काढण्याची अजिबात आवड नाही. त्यांना कॅमेऱ्यासमोर यायलाही आवडत नाही. मी जेव्हा 'बिग बॉस'मध्ये होते, तेव्हासुद्धा त्यांनी मला भेटायला येणं टाळलं. मला भेटायला फक्त माझी बहीण आली होती.".यावेळी वर्षा उसगांवकर यांना तुम्ही पतीसोबतचे फोटो सोशल मीडियावर का पोस्ट करत नाही, असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना त्या म्हणाल्या, "त्यांना फोटो काढायला नाही, तर फोटोग्राफी करायला आवडते. तसंच ते कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणंही टाळतात. माझे जे काही सुंदर-सुंदर फोटो आहेत, ते त्यांनीच काढलेले आहेत. मात्र, त्यांना स्वतःला फोटोत उभं राहायला आवडत नाही. तसंच आपले फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केलेलेही त्यांना आवडत नाहीत.".पतीला कॅमेऱ्यासमोर येणं आणि फोटो सोशल मीडियावर शेअर करणं आवडत नसल्यामुळे आपण त्यांच्यासोबतचे फोटो पोस्ट करत नसल्याचं वर्षा उसगांवकर यांनी या मुलाखतीत स्पष्ट केलं. त्यांच्या या गोड खुलाशाची सध्या चर्चा होत आहे. दरम्यान .कोण आहेत वर्षा उसगांवकरचे पती?अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर यांचे पती अजय शंकर शर्मा हे निर्माते आणि दिग्दर्शक आहेत. तसंच हिंदी सिनेसृष्टीतील ज्येष्ठ संगीतकार रवी यांचे ते सुपुत्र आहेत. .'त्या सेटवर नेमकं काय घडलं, मला सगळ्यांनी सांगितलं'; नाना पाटेकर-तनुश्री दत्ता प्रकरणावर महेश मांजरेकरांचं मोठं वक्तव्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.