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'आम्ही एकमेकींशी बोलणंही टाळायचो' वर्षा उसगांवकर अश्विनी भावेंबद्दल बोलताना म्हणाल्या... 'ऋषी कपूर अन् त्यांची मैत्री खटकायची'

VArsha USGAONKAR REVEALS HER RIFT WITH ASHWINI BHAVE:अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत अश्विनी भावे यांच्यासोबतच्या जुन्या मतभेदांवर भाष्य केलं.
VArsha USGAONKAR ON ASHWINI BHAVE

VArsha USGAONKAR ON ASHWINI BHAVE

Esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

WHY VARSHA USGAONKAR WAS UPSET WITH ASHWINI BHAVE: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर यांनी अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीतही त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. त्यांनी मिथुन चक्रवर्ती, ऋषी कपूर अशा अनेक कलाकरांसोबत काम केलं. दरम्यान अशातच वर्षा उसगांवकर यांनी सिनेसृष्टीत असताना कोणासोबत भांडण होतं याबाबत सांगितलं.

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