'आम्ही एकमेकींशी बोलणंही टाळायचो' वर्षा उसगांवकर अश्विनी भावेंबद्दल बोलताना म्हणाल्या... 'ऋषी कपूर अन् त्यांची मैत्री खटकायची'

WHY VARSHA USGAONKAR WAS UPSET WITH ASHWINI BHAVE: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर यांनी अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीतही त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. त्यांनी मिथुन चक्रवर्ती, ऋषी कपूर अशा अनेक कलाकरांसोबत काम केलं. दरम्यान अशातच वर्षा उसगांवकर यांनी सिनेसृष्टीत असताना कोणासोबत भांडण होतं याबाबत सांगितलं. .वर्षा उसगांवकर यांनी नुकतीच 'एबीपी माझा'ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना त्यांना सिनेसृष्टीत असताना कोणाशी भांडण झालं होतं का? किंवा कोणाशी अबोला, रुसवा होता का? असा प्रश्न विचारला. यावर बोलताना वर्षा उसगांवकर म्हणाल्या की, 'नुकतीच मी, निवेदिता आणि अश्विनी भावे यांनी मुलाखत दिली. त्यावेळी आम्ही एक आठवण शेअर केली. मी आणि अश्विनी भावे एकत्र सिनेसृष्टीत आलो होतो. तेव्हा अश्विनी भावे खूप सुंदर दिसायच्या.'.'आम्ही हनिमून सिनेमात एकत्र काम केलं. त्यावेळी आश्विनी या माझ्या बहिणीच्या भूमिकेत होत्या. त्यानंतर त्यांना हीना सिनेमा मिळाला. त्यात ऋषी कपूरसोबत त्यांचं खूप छान बॉण्डिंग झालं. परंतु माझं आणि ऋषी कपूर यांचं काही जमलंच नाही. त्यावरून आमच्यात खूप दुरावा निर्माण झाला. मला ऋषी कपूर खडूस वाटायचे. तसंच त्यांची आणि अश्विनी भावे यांची मैत्री बघूनही राग येयचा. '.'हनिमूनच्या सेटवर आम्ही एकमेकींशी जास्त बोलायचो नाही. त्या सिनेमात कादर खान आमच्या दोघींच्या वडिलांच्या भूमिकेत होते. तेव्हा त्यांनी 'दोघी एकमेकींशी का बोलत नाही' असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी आमची समजून घालत सेटवर खेळीमेळीचं वातावरण ठेवण्याचा सल्ला दिला. परंतु आमच्या दोघीत स्पर्धा होती. अश्विनीने कोणता ड्रेस घातला तर मी माझ्या डिझायनरकडून तिच्यासारखा ड्रेस शिवून घ्यायचे. परंतु त्यावेळी काहीच कळायचं नाही. तो फक्त बालिशपणा होता' असं वर्षा उसगांवकर म्हणाल्या. .'लाज वाटली पाहिजे!' सीतेच्या अॅक्शन अवतारावर मुकेश खन्ना संतापले; दीपिका चिखलिया यांनीही उपस्थित केले सवाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.