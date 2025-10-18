Premier

‘नो एंट्री २’मधून वरुण धवनचीही एक्झिट; कोण साकारणार अभिनेत्याची भूमिका?

Varun Dhawan Exit From No Entry 2: दिलजीत दोसांझ पाठोपाठ आता वरुण धवनने देखील 'नो एंट्री २' मधून एक्झिट घेतली आहे.
varun dhawan

varun dhawan

esakal

Payal Naik
Updated on

गेल्या काही काळापासून बोनी कपूर निर्मित आणि अनीस बज्मी दिग्दर्शित ‘नो एंट्री’ या सुपरहिट कॉमेडी चित्रपटाच्या सीक्वेलबद्दल चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता होती. २००५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त यश मिळवले होते. त्यामुळे त्याचा दुसरा भाग कोणत्या नव्या अंदाजात प्रेक्षकांसमोर येईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते, मात्र आता या चित्रपटाच्या टीममधून सलग दुसरा मोठा अभिनेता बाहेर पडला आहे. अलीकडेच गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझने या प्रोजेक्टमधून माघार घेतल्याचं वृत्त समोर आलं होतं. त्यानंतर आता अभिनेता वरुण धवननेही ‘नो एंट्री २’मधून बाहेर पडल्याची माहिती चर्चेत आली आहे.

Loading content, please wait...
varun dhawan
Entertainment news
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com