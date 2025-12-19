१०० कोटींचा सिनेमा, अभिनयात दिली जिनिलियाला टक्कर, आता 'वेड' फेम अभिनेत्रीला मिळत नाहीये काम, म्हणते- दुसरा पर्याय...

मराठी इंडस्ट्री असो किंवा हिंदी इंडस्ट्री, असे अनेक कलाकार आहेत ज्यांनी प्रेक्षकांना आपल्या अभिनयाने भुरळ घातली. त्यांच्यावर प्रेक्षक फिदा आहेत. मात्र इंडस्ट्रीमध्ये असे काही कलाकार आहेत ज्यांना अनेक वर्ष झाली काम मिळत नाहीये. उत्तम काम करत असूनही त्यांच्याकडे ऑफर नाहीयेत. अशाच एका अभिनेत्रीने आता काम मिळत नसल्याने खंत व्यक्त केलीये. मालिका, वेब सीरीज आणि चित्रपट केल्यानंतरही गेली २ वर्ष तिला काम मिळत नाहीये. महत्वाचं म्हणजे ती रितेश देशमुख याच्या 'वेड' सिनेमात झळकलीये. अभिनयात तिने थेट जिनिलियाला टक्का दिलीये. मात्र असं असूनही तिला काम नसल्याने घरी बसून राहावं लागलंय. .ही अभिनेत्री आहे 'मेरी हानिकारक बीवी', 'काटेलाल अँड सन्स', 'पिशाचिनी' मध्ये झळकणारी जिया शंकर. जियाने 'वेड' या ब्लॉकबस्टर सिनेमातून मराठीमध्ये पदार्पण केलं होतं. आता तिने एक पोस्ट शेअर करत लिहिलं ,'या आठवणीत पुन्हा रमताना मला जाणवलं की अभिनयाला सुरुवात केल्यापासून इतक्या वर्षांत माझ्यात किती संयम आणि कृतज्ञता आली आहे. इतर कलाकारांप्रमाणेच माझ्याही आयुष्यात चढउतार आले. पण गेली दोन वर्ष माझ्यासाठी कामाच्या दृष्टीने, माझ्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीने कठीण काळ होता. चित्रपट प्रदर्शित होईल याची वाट पाहत होते. पण तेही झालं नाही. कदाचित मी यासाठी बनलेलीच नाही, कदाचित इथपर्यंतच माझा प्रवास असेल, कदाचित अभिनयाव्यतिरिक्त दुसरा पर्याय शोधायला हवा, असे कित्येक विचार मनात येऊन गेले.' .तिने पुढे लिहिलं, 'पण इथपर्यंत पोहोचल्यानंतर एक गोष्ट मला नक्की कळली आहे ती म्हणजे कॅमेऱ्यासमोर उभं राहणं, अभिनय करणं, कुणाच्या तरी कथा सांगणं आणि त्या पात्राला स्वतःमध्ये शोधून व्यक्त करणं याइतकं प्रेम मी कधीच कुणावर किंवा कशावर केलेलं नाही. यामुळे मला आत्मविश्वासापेक्षा जास्त काहीतरी मला मिळालं आहे. ती ६ वर्षांची लाजरी, सतत टीका झालेली, त्रास सहन करणारी मुलगी आज फक्त आनंदी आहे. तिला तिचा अभिमान आहे आणि तिला माहीत आहे की काहीही झालं तरी ती ठीकच असणार आहे.' .जिया पुढे म्हणते, 'मी स्वतःसाठी लढायला शिकले, स्वतःवर प्रेम करायला, स्वतःचं कौतुक करायला आणि थोडंसं का होईना, स्वतःवर संशय घेणं थांबवायला शिकले. अजून खूप प्रवास करायचा आहे पण मी फक्त आशा करू शकते. जरी इथेच सगळं थांबलं, तरीही मला समाधान आहे की मला जे करायला मनापासून आवडतं, ते करण्याची संधी मला मिळाली. मी कायमच अभिनयावर प्रेम करणारी एक मुलगी असेन'. .एक कानाखाली आणि करिअर संपलं! कोण होता तो अभिनेता ज्याने ललिता पवार यांना कानशिलात लगावत कायमचं अधू बनवलं?\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.