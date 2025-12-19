Premier

१०० कोटींचा सिनेमा, अभिनयात दिली जिनिलियाला टक्कर, आता 'वेड' फेम अभिनेत्रीला मिळत नाहीये काम, म्हणते- दुसरा पर्याय...

BOLLYWOOD ACTRESS DIDN'T GET WORK: लोकप्रिय अभिनेत्रीला आता काम मिळत नाहीये. तिने सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत खंत व्यक्त केलीये.
JIYAA SHANKAR

JIYAA SHANKAR

मराठी इंडस्ट्री असो किंवा हिंदी इंडस्ट्री, असे अनेक कलाकार आहेत ज्यांनी प्रेक्षकांना आपल्या अभिनयाने भुरळ घातली. त्यांच्यावर प्रेक्षक फिदा आहेत. मात्र इंडस्ट्रीमध्ये असे काही कलाकार आहेत ज्यांना अनेक वर्ष झाली काम मिळत नाहीये. उत्तम काम करत असूनही त्यांच्याकडे ऑफर नाहीयेत. अशाच एका अभिनेत्रीने आता काम मिळत नसल्याने खंत व्यक्त केलीये. मालिका, वेब सीरीज आणि चित्रपट केल्यानंतरही गेली २ वर्ष तिला काम मिळत नाहीये. महत्वाचं म्हणजे ती रितेश देशमुख याच्या 'वेड' सिनेमात झळकलीये. अभिनयात तिने थेट जिनिलियाला टक्का दिलीये. मात्र असं असूनही तिला काम नसल्याने घरी बसून राहावं लागलंय.

