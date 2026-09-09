स्वानंदी आई होणार? मल्लिका काकूचा नवा डाव, 'वीण दोघांतली ही तुटेना'मध्ये नवा ट्विस्ट; प्रेक्षक मात्र खुश,म्हणतात

छोट्या पडद्यावर सध्या काही मालिका धुमाकूळ घालतायत. त्यात काही झी मराठीच्या मालिका आहेत तर काही स्टार प्रवाहच्या मालिका आहेत. झी मराठीवरील टॉप ५ मध्ये असलेल्या मालिकेमधील एक मालिका म्हणजे 'वीण दोघातली ही तुटेना'. या मालिकेने प्रेक्षकांना भुरळ घातलीये . गेल्या काही भागांमध्ये रटाळ झालेली कथा आता पुन्हा एकदा रंजक होणार आहे. मालिकेत आता नवीन ट्विस्ट येणार आहे. सर्वसामान्य स्त्रीच्या आयुष्यातील अतिशय गंभीर अशा विषयाला मालिकेत हात घातला जाणार आहे. मालिकेत आता स्वानंदीच्या आई होण्यावर प्रश्नचिन्ह उभं करण्यात आलंय. नुकताच या मालिकेचा नवा प्रोमो समोर आलाय. .वाहिनीने नुकताच मालिकेचा नवा प्रोमो शेअर केलाय ज्यात स्वानंदीच्या मंगळागौरीचा कार्यक्रम दाखवण्यात आलाय. यात राजवाडेंच्या घरी खास मंगळागौरीचा कार्यक्रम ठेवण्यात आलाय. यात स्वानंदी आणि मल्लिका काकू छान खेळ खेळत आहेत. मात्र यात अचानकच एक स्त्री स्वानंदीला तिचं वय विचारते. त्यानंतर मल्लिका काकू मागून येत तिचं वय ३५ असल्याचं सांगते. त्यावरून ती स्त्री आता स्वानंदीला मूल होणार नाही असं म्हणते. जरी मूल झालं तरी ते धड धाकट असेल याची काही शाश्वती नाही असं ती म्हणते. हे ऐकून घरातले सगळेच चकीत होतात. सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का बसतो. आनंदाने मंगळागौर खेळणाऱ्या स्वानंदीच्या चेहऱ्यावरचा रंगच उडून जातो. .हा प्रोमो पाहून नेटकऱ्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एकाने लिहिलं, 'हा विषय मांडल्याबद्दल सर्वप्रथम टीमचे मनापासून आभार. ❤️ आजही वयाच्या ३५ नंतर आई न झालेल्या महिलांना समाजाकडून अनेक प्रश्न, टोमणे आणि दबाव सहन करावा लागतो. त्यामुळे हा विषय खूप संवेदनशील आणि महत्त्वाचा आहे. काही जणांना हा ट्रॅक नकारात्मक वाटतोय, पण ज्या गोष्टीचा अनुभवच नाही त्यामागची संवेदना समजणं प्रत्येकाला शक्य नसतं. त्यामुळे अशा कमेंट्सकडे टीमने फारसं लक्ष न देता हा विषय योग्य पद्धतीने आणि संवेदनशीलतेने पुढे न्यावा. योग्य हाताळणी झाली तर हा ट्रॅक नक्कीच एक सुंदर आणि महत्त्वाचा संदेश देऊ शकतो.' दुसऱ्या युझरने लिहिलं, 'मातृत्व स्वानंदीच्या आयुष्यात येईल आणि ते छान प्रकारे मांडलं जाईल, अशी अपेक्षा आहे. परीक्षा नशिबी येऊ शकते, पण ती प्रेक्षकांसमोर कशी मांडता, हीच खरी मेकर्स ची परीक्षा आहे. त्यामुळे हा विषय योग्य आणि लॉजिकल पद्धतीने पुढे न्यावा. बाकी सगळ्याजणीही खूप जास्त गोड दिसत आहेत.'.प्रेक्षक देखील हा ट्रॅक पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. या ट्विस्टनंतर समर आणि स्वानंदी बाळाचा विचार करताना नक्की दाखवण्यात येतील असं प्रेक्षकांचं म्हणणं आहे. स्वानंदी आई कधी होते हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. तर प्रेक्षकही त्यांच्या बाळाला पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. मल्लिका काकूने स्वानंदीला खिजवण्यासाठी खेळलेला हा डाव तिच्यावरच उलटा पडणार आहे हे मात्र नक्की. .स्टार प्रवाहच्या 'मी कात टाकली'मध्ये दिसणार नवा चेहरा; कोण आहे हा अभिनेता? नवा प्रोमो चर्चेत; 'ही' मालिका घेणार निरोप .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.