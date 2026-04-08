'वीण दोघातली ही तुटेना' मालिकेची वेळ बदलली, १३ एप्रिलपासून दोन मालिकेच्या वेळेत मोठा बदल, दुसरी कोणती मालिका?

ZEE MARATHI INTRODUCES 'AAPLI DUPAAR': झी मराठीवरील 'वीण दोघांतली ही तुटेना' ही मालिका सध्या प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहे. या मालिकेतील समर स्वानंदी यांचं पात्र प्रेक्षकांच्या पसंतीत उतरत आहे. मालिकेतील दोघांची नकळतपणे एकमेकांना काळजी घेणं, भांडणं, हे प्रेक्षकांना हवहवसं वाटतय. म्हणूनच प्रेक्षकांच्या आग्रहाखारत झी मराठी वाहिनीनं १३ एप्रिलपासून काही महत्त्वाचे बदल केलेत. .सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे १३ एप्रिलपासून दीप ज्योती ही नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यामुळे लक्ष्मी निवास आणि सावळ्याची जणू सावली या दोन मालिकांच्या वेळेत बदल करण्यात आलाय. आता या दोन्ही मालिका झी मराठीवर दुपारी म्हणजेच 'आपली दुपार' या नवीन सेगमेंटमध्ये सुरु करण्यात येणार आहेत. .या मालिका दुपारी गेल्यामुळे त्या मालिकांच्या जागी कोणत्या मालिका पहायला मिळणार? असा प्रश्न चाहत्यांना पडला होता. दरम्यान प्रेक्षकांच्या प्रश्नांना उत्तर मिळालं असून शुभ श्रावणी आणि वीण दोघांतली ही तुटेना या मालिकेच्या वेळेत बदल करण्यात आलाय. आता शुभ श्रावणी ही मालिका १३ एप्रिलपासून ६.३० ते ७.१५ पर्यंत पहायला मिळणार आहे. तर वीण दोघातली ही तुटेना ही मालिका ७.१५ ते ८.०० वाजेपर्यंत प्रसारित होणार आहे. त्यामुळे दोन्ही मालिकांची वेळ आता ४५ मिनिटं करण्यात आली आहे. .नवीन वेळेचा प्रोमो झी मराठीनं शेअर केला असून या प्रोमोमध्ये तेजश्री प्रधान प्रेक्षकांना खास बातमी देताना म्हणते की, 'राजवाडे आजपासून ऑफिसमधून १५ मिनिटं लवकर या...! मला तुमची १५ मिनिटं जास्त लागणार आहे. प्रेक्षकांना काय सांगताय, त्यांचाच हट्टामुळे १३ एप्रिलपासून १५ मिनिटं जास्त भेटणार आहोत. त्यामुळे आता वीण दोघातली ही तुटेना ही मालिका ७.१५ मिनिटांनी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.'.झी मराठीवरील मालिकेत झालेले बदलदुपारचं सत्रसावळ्याची जणू सावली - दुपारी १ वाजतालक्ष्मी निवास - १.३० ते २.३० आम्ही सारे खवय्ये - २.३० वाजता१३ एप्रिलपासून झालेले बदलशुभ श्रावणी - ६.३० ते ७.१५ वाजेपर्यंतवीण दोघातली ही तेटना - ७.१५ ते ८.०० वाजेपर्यंतदीप ज्योती - ८ ते ८.३० पर्यंत .'तो, ती आणि फुजी'च्या प्रदर्शनाची तारीख ठरली; ठरणार जपानमधील चित्रीकरण असलेला पहिलाच मराठी चित्रपट; कुठे पाहाल?