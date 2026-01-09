'चला काहीतरी चांगलं पहायला मिळणार...' समरचा भूतकाळ स्वानंदीला कळणार! आजीला विश्वासात घेऊन स्वानंदी घरातल्यांचं सत्य समोर आणणार

Veen Doghantli Hi Tutena Twist: Samar’s Past Revealed : वीण दोघातली ही तुटेना ही मालिका सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. या मालिकेत सध्या नवेनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळत आहे. मालिकेतील समर स्वानंदीचे गोड भांडणं प्रेक्षकांना प्रचंड आवडत आहे. तर दुसरीकडे राजवाडेंच्या घरात स्वानंदीवर कुटुंबियांकडून अविश्वास दाखवला जातोय. मल्लिका आणि अंशुमन हे कटकारस्थान करत जान्हवीच्या मागे हाथ धुवून लागलेत. स्वानंदीला हळुहळु घरातल्या व्यक्तींचा खोटारडेपणा कळत आहे. तर अंशुमननं त्याचं खरं रुप जान्हवीसमोर आणलं आहे. .जेव्हा स्वानंदीला मल्लिकाचा खरा चेहरा समजतो. त्यावेळी तिने २५ दिवसात सत्तापाटल करण्याचा आणि मल्लिकाचा खरा चेहरा लोकांसमोर आणण्याचा पण केलेला असतो. याच दरम्यान आता 'Veen Doghantli hi Tutena' या मालिकेचा नवा प्रोमो प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. या प्रोमोमध्ये समरची आजी स्वानंदीला समरचा भूतकाळ सांगते. तसंच एकप्रकारे स्वानंदीला साथ देताना दिसत आहे. .झी मराठीच्या 'मकर संक्राती' विशेष भागात प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये स्वानंदी आजीला विश्वासात घेते स्वानंदी सांगेत की, 'राजवाडेंच्या चांगुलपणाचा फायदा घेतला जातोय आजी' त्यावर आजी म्हणते, 'कारण त्याचे आईबाबा काका त्याची बहीण त्याच्या वाढदिवसादिवशी गेले. तेव्हापासून त्याच्या मनात हेच बसलय की, सगळ्यांना आपण जबाबदार आहोत' तसंच पुढे तरुणपणीचा समर दाखवला जातो. जो हॉस्पिटलमध्ये त्याच्या जवळच्या व्यक्तीजवळ बसलेला असतो. तिथंच असहाय्य असणारी मल्लिका तिन्ही मुलांना घेऊन उभी असते. तो त्या व्यक्तीला वचन देत सगळ्यांची जबाबदारी स्वीकारतो..पुढे बोलताना स्वानंदी आजीला म्हणते की, 'त्याच्या वेगळ्या वागण्यामागे एक लहान मुल दडलय, हे कळतय मला. मी तुमच्या नातवाची आयुष्यभर साथ देईल आणि त्याच्या शंत्रूंपासून त्याचं समोर उभी राहीन' असं बोलून स्वानंदी आजीला मिठी मारताना दिसतेय. .दरम्यान हा प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झाले आहेत. अनेकांनी कमेंट करत अखेर काहीतरी चांगलं दाखवताय असं म्हटलंय. अनेकांनी कमेंट करत 'बर झालं आजीला स्वानंदी चांगली असल्याचं कळलं' अशा कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. सध्या सोशल मीडियावर हा प्रोमो व्हायरल होतोय. .बॉलिवूडमध्ये ब्रेकअपची हवा ! 'या' दोन प्रसिद्ध जोड्या झाल्या विभक्त; व्हिडीओ ठरला कारण ?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.