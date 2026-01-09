Premier

'चला काहीतरी चांगलं पहायला मिळणार...' समरचा भूतकाळ स्वानंदीला कळणार! आजीला विश्वासात घेऊन स्वानंदी घरातल्यांचं सत्य समोर आणणार

VEEN DOGHANTLI HI TUTENA TWIST:‘वीण दोघांतली ही तुटेना’ मालिकेत मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळणार असून समरचा भूतकाळ अखेर स्वानंदीसमोर उलगडणार आहे. आजीला विश्वासात घेऊन स्वानंदी घरात सुरू असलेल्या कटकारस्थानांचा पर्दाफाश करण्याचा निर्धार करते.
VEEN DOGHANTLI HI TUTENA TWIST

VEEN DOGHANTLI HI TUTENA TWIST

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Veen Doghantli Hi Tutena Twist: Samar’s Past Revealed : वीण दोघातली ही तुटेना ही मालिका सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. या मालिकेत सध्या नवेनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळत आहे. मालिकेतील समर स्वानंदीचे गोड भांडणं प्रेक्षकांना प्रचंड आवडत आहे. तर दुसरीकडे राजवाडेंच्या घरात स्वानंदीवर कुटुंबियांकडून अविश्वास दाखवला जातोय. मल्लिका आणि अंशुमन हे कटकारस्थान करत जान्हवीच्या मागे हाथ धुवून लागलेत. स्वानंदीला हळुहळु घरातल्या व्यक्तींचा खोटारडेपणा कळत आहे. तर अंशुमननं त्याचं खरं रुप जान्हवीसमोर आणलं आहे.

Loading content, please wait...
Subodh Bhave
viral
instagram
Marathi Serial
Promotion
Entertainment news
Netizens
Tejashree Pradhan
instagram post
Zee Marathi
zee marathi serial

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com