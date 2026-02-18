समर स्वानंदीमध्ये फुलतोय प्रेमाचा बहर! वीण दोघातली ही तुटेनामध्ये समरचं स्वानंदीला वाढदिवसाचं खास सप्राईज, प्रोमो पाहून नेटकरी खुश

झी मराठीवरील वीण दोघातली ही तुटेना ही मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. मालिकेतील समर स्वानंदी हे प्रेक्षकांच्या घरातील पात्र झाले आहेत. अशातच आता मालिकेत व्हॅलेंटाईन डेचा खास भाग दाखवण्यात आला होता. यावेळी समर स्वानंदीला एकत्र पाहून प्रेक्षकही खुश झाले होते. दोघेही एकमेकांना प्रेमाने बोलताना पाहून चाहत्यांनी आनंद व्यक्त केला. .दरम्यान मालिकेत आता स्वानंदीचा वाढदिवसासाठी समर एक सप्राईज देत असल्याचं दाखवण्यात आलय. झी मराठीने veen doghatli hi tutena या मालिकेचा एक नवीन प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये समर स्वानंदीसाठी खास सप्राईज देताना पहायला मिळतोय. हा प्रोमो पाहून प्रेक्षकांनी आनंद व्यक्त केलाय. .झी मराठीने वाढदिवस विशेष सप्ताह 'वीण दोघातली ही तुटेना मालिकेचा प्रोमो शेअर केला.' प्रोमोमध्ये 'रुममध्ये एक बॉक्स पाहून स्वानंदी समरला म्हणते, हा बॉक्स तुमचा आहे का? त्यावर समर नाही बोलतो. स्वानंदीही माझा बॉक्स नसल्याचं म्हणते. त्यावर समर स्वानंदीला बॉक्स उघडायला लावतो. बॉक्समधून रेडिओ काढत स्वानंदी खुश होते आणि म्हणते मी आजीला थॅक्यू म्हणून येते. हे ऐकताच समर तिला म्हणतो, आजीला थॅक्यू म्हणायची काय गरज आहे. तिचा काय संबंध आहे. त्यावर स्वानंदी मग हा रेडिओ कोणी दिला असं म्हणते. समर मी घेतल्याचं सांगतो. ' .हा प्रोमो पाहून दोघांमध्ये एकमेकांप्रती असलेलं मैत्रीचं प्रेम दिसून येतय. झी मराठीनं प्रोमो शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'समर स्वानंदीला गोड गिफ्ट देणार, वाढदिवस खास होणार' आता या प्रोमोवर नेटकऱ्यांच्या कमेंट्स येत असून दोघांना एकत्र पाहून चाहत्यांनी आनंद व्यक्त केलाय. सध्या सोशल मीडियावर veen doghatli hi tutena मालिकेचा प्रोमो व्हायरल होतोय. .‘फॅमिली मॅन’तिवारी पहायला मिळणार गांधीजींच्या भूमिकेत, महात्मा गांधींजींच्या बायोपिकमध्ये मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिकेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.