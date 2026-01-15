'इतकं वाईट नका दाखवू' 'वीण दोघातली ही तुटेना' मालिकेत अंशुमनने कट रचून रोहनचा अपघात केला, नेटकरी संतापले, म्हणाले...

Marathi serial Sankranti episode high drama: झी मराठी वाहिनीवरील 'वीण दोघातली ही तुटेना' या मालिकेत वेगवेगळे वळण येताना पहायला मिळताय. मालिकेत दिवसेंदिवस नवनवे ट्वीस्ट येताय. आजी स्वानंदीला समरचा भुतकाळ सांगते, तेव्हा स्वानंदी देखील समरला आयुष्यभर साथ देण्याचं वचन आजीला देते. त्यामुळे सध्या मालिकेत समर स्वानंदीमध्ये गोड भांडणं दाखवण्यात येत आहे. स्वानंदी समरच्या मनात स्वत:साठी जागा करण्याचा आणि त्याला घरातल्या सदस्यांचा खरा चेहरा दाखवण्याचा प्रयत्न करतेय. .सध्या मालिकेत संक्रांत स्पेशल भाग दाखवण्यात येत आहे. यावेळी समर-स्वानंदी एकमेकांना वचन देतात की, काही करुन आपण आधिरा आणि रोहनला एकत्र आणायचं. तर दुसरीकडे काकू आणि आर्पिता रोहनबद्दल अधिराच्या मनात त्याच्याबद्दल वाईट इमेज तयार करतात. भांडणामुळे पहिली संक्रांत करण्यासाठी अधिरा उत्साही नसते. त्यामुळे समर स्वानंदी दोघांतील वाद मिटवण्याचा प्रयत्न करत असतात. .तर दुसरीकडे संक्रांतीला रोहन घरी येऊ नये यासाठी अंशुमन रोहनच्या अपघाताची सुपारी देतो. दुचाकीवरुन रोहन राजवाडेकडे येत असताना एक गाडी त्याला जोरात धडक देते आणि तो गाडीवरून पडतो. पण तेवढ्यात स्वानंदी रोहनला घेऊन सुखरुप राजवाडेंच्या घरी येते. अपघातातून रोहन सुखरुप वाचतो. अधिरा आणि रोहन संक्रांतीची पुजा करतो. परंतु रोहनची आई त्याचा अपघाताचा विषय घेऊन गोंधळ घातले. .दरम्यान आता veen doghatli hi tutea मालिकेत समर स्वानंदीतील अंशुमनवरुन झालेला वाद मिटेल का? तसंच दुसरीकडे अधिरा, रोहन यांच्यातील यांच्यातील गैरसमज दूर होतील का? हे पाहणं देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे. सध्या सोशल मीडियावर या मालिकेची मोठी चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .मित्राच्या लग्नात रणबीर आलियाचा भन्नाट डान्स, ढोलाच्या तालावर लगावले ठुमके, Viral Video एकदा बघाच.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.