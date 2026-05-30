आता काकूंची जिरणार! स्वानंदीसमोर येणार चिंगी गरोदर असल्याचं सत्य; ऐन लग्नात राजवाडेंच्या सुनेचा रुद्रावतार

झी मराठीवरील 'वीण दोघातली ही तुटेना' या मालिकेने फार कमी वेळात प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं. मालिकेतील स्वानंदी आणि समर यांची जोडी प्रेक्षकांची आवडती आहे. सध्या मालिकेत अंशुमनच्या लग्नाचा ट्रॅक सुरू आहे. मात्र आता मालिकेत एक मोठा ट्विस्ट येणार आहे. स्वानंदीला चिंगीचं सत्य समजणार आहे. त्यामुळे ती पुन्हा एकदा अंशुमनच्या विरोधात उभी राहणार आहे. ऐन लग्नात भर मांडवात जाऊन ती अंशुमनचं लग्न मोडणार आहे. .स्वानंदी सुरुवातीपासूनच अंशुमनच्या लग्नाच्या विरोधात होती. मात्र फक्त समरने सांगितल्यामुळे ती या लग्नात आनंदाने सहभागी होतेय. दुसरीकडे चिंगी ही राजवाडेंच्या घरात काम करताना दाखवली आहे. ती घरातलं सगळं काम उत्तम पद्धतीने करत असते. मात्र अंशुमनला कायमच चिंगीबद्दल आकर्षण वाटत होतं. स्वानंदीच्या मनात आधीच शंका असते. आता ती शंका खरी होणार आहे. चिंगी गरोदर आहे आणि हे सत्य आता स्वानंदीला समजणार आहे. मुख्य म्हणजे हे बाळ अंशुमनचं आहे. झी मराठीने याचा एक प्रोमो शेअर केलाय. .झी मराठीने शेअर केलेल्या प्रोमोनुसार, चिंगीचे प्रेग्नन्सी रिपोर्ट्स स्वानंदीच्या हाती लागतात. हे रिपोर्ट्स पाहून स्वानंदीला धक्का बसतो. ती याबद्दल चिंगीला जाबही विचारते. "अगं मुली तू काय केलंयस तुला कळतंय का?" यावर चिंगी हतबल होत स्वानंदीलाच विचारते की, "आता मी काय करू? त्यानंतर स्वानंदी थेट चिंगीला घेऊन लग्नाच्या मंडपात पोहोचते. स्वानंदी म्हणते, "थांबा! हे लग्न होऊ शकत नाही. काकू… या घराची लाज तुमचा मुलगा घालवतोय. राजवाडे I Am Sorry पण हे लग्न होऊच शकत नाही." आता स्वानंदी पुढे काय करणार हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. .या प्रोमोवर नेटकऱ्यांनी कमेंट करा म्हंटल, 'ये हुई ना बात…अंशुमन-अर्पिताचं भांडं फुटणार", "स्वानंदी रॉक्स", "आता खरी मजा येणार…काकूचा पैशांचा स्टेटस, इगो, माज सगळं काही स्वानंदी उतरवेल", "आता चिंगी गरोदर असल्यामुळे स्वानंदी अंशुमन-चिंगीचं लग्न लावेल", "लग्न झाल्यावर अजून मजा येईल", "मजाच आली…काकूची जिरणार'. आता मालिकेत पुढे नक्की काय घडणार हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत.