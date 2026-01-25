ये बात...! स्वानंदीने अखेर करुन दाखवलं, अंशुमनचा खरा चेहरा आला समोर, नेटकरी म्हणाले...

Veena Doghatli Hi Tutena Promo Goes Viral: सध्या 'वीण दोघातली ही तुटेना' ही मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहेत. मालिकेतील येणाऱ्या ट्वीस्टमुळे प्रेक्षक काहीसे मालिकेला पसंत करत आहेत. परंतु गेल्या काही दिवसापासून सतत नकारात्मक गोष्टी दाखवल्याने प्रेक्षकांनी नाराजीही व्यक्त केलीय. दरम्यान अशातच आता मालिकेत मोठा ट्वीस्ट आलेलं दाखवण्यात आलय. स्वानंदी अखेर समरसोबत अंशुमनचा खरा चेहरा आणणार आहे. .'veen doghatli hi tutena' ही मालिका प्रेक्षकांच्या घराघरात पोहचली आहे. मालिकेतील पात्र प्रेक्षकांच्या घरातील भाग झाले आहे. समर-स्वानंदीसह अधिरा रोहन हे क्युट कपल देखील प्रेक्षकांना प्रचंड आवडत आहे. दरम्यान अशातच मालिकेत रोहन आणि अधिराच्या नात्यात दुरावा निर्माण झाल्याचं मालिकेत दाखवण्यात येत आहे. रोहनकडून आलेल्या घटस्फोटाच्या नोटीसीमुळे अधिराला नाराज होऊन जीव देण्याचा प्रयत्न करते. त्यावेळी स्वानंदीला सगळा प्रकार लक्षात येतो. परंतु मालिकेत सतत नकारात्मक गोष्टी दाखवल्याने प्रेक्षकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. .परंतु आता मालिकेत एक मोठा ट्वीस्ट आला आहे. तो ट्वीस्ट पाहून प्रेक्षक एकदम खुश झाले आहेत. झी मराठीने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये स्वानंदी सगळ्यासमोर अंशुमनचा खरा चेहरा समोर आणते. श्वेताच्या मदतीनं ती अंशुमनच्या न कळत त्याचं सत्य सगळ्यासमोर आणण्याचा प्रयत्न करते..प्रोमोमध्ये स्वानंदी समरला म्हणते, 'तुम्ही ज्याला आदर्श मानता त्याचा खरा चेहरा समोर आणण्याची गरज आहे' यावेळी स्वानंदी अंशुमनची श्वेतासोबतची क्लीप सगळ्यासमोर दाखवते. यावेळी ती क्लीप पाहून घरातील सगळे सदस्य शॉक होतात. समर देखील हे सगळं पाहून शॉक होतो, तो अंशुमनला म्हणतो...'विश्वास ठेवला तुझ्यावर एवढं खोट वागण्याची हिंमत कुठून येते तुझ्यातून' असं म्हणत त्याला कानशिलात मारतो. तेवढ्यात आजी अंशुमनला श्वेताची माफी मागायला लावते..दरम्यान हा प्रोमो पाहून प्रेक्षकांनी स्वानंदीचं कौतूक केलय. अनेकांनी कमेंट करत लिहलं की, 'स्वानंदी तुम्ही सगळे अपमान सहन करुन एका मुलीला न्याय मिळवून दिला.. खुप छान' अशी कमेंट केलीय. तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्यानं लिहलं की, 'फायनली... काय तरी चांगलं दाखवायला सुरुवात केली' असं लिहलय. आता सगळ्यांना veen doghatli hi tutena या मालिकेच्या पुढच्या भागाची उत्सुकता लागली आहे. .सनी देओलकडे संपत्ती किती? ही मॅन धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर नेथवर्थ वाढलं? आता बॉर्डर २ नंतर होणार मालामाल?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.