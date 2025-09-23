बॉक्स ऑफिसवर काहीही होऊ देत पण... वीणा जामकरची "कुर्ला टू वेंगुर्ला" चित्रपटाच्या दिग्दर्शकासाठी खास पोस्ट

'कुर्ला टू वेंगुर्ला' हा नुकताच प्रदर्शित झालेला सिनेमा. बॉक्स ऑफिसवर प्रेक्षकांच्या कौतुकास पात्र ठरलेला हा चित्रपट सध्या सगळ्यांची मनं जिंकतोय. या चित्रपटाने प्रेक्षकांच्या मनात घर केलंय. त्यामुळे या सिनेमाची बरीच चर्चा रंगलीये. त्यामुळेच या चित्रपटातील अभिनेत्री वीणा जामकर हिने चित्रपटाच्या दिग्दर्शकासाठी विजय कलमकरसाठी खास पोस्ट लिहिली आहे. .वीणाने पोस्ट करत लिहिलं, "स्पंदनं" जागवणारा स्व - बळाचा ' विजय ' - कुर्ला टू वेंगुर्ला. Grand Welcome Vijay...!!! तुझी मेहनत, अभ्यास, भूमिका, लिडरशीप ह्या पलिकडे आहेत तुझ्यातल्या संवेदना... ज्या लाभतात अर्थातच दुःख -संकटांचा सामना करूनच. आणि ह्या संवेदना जोपासायच्या की प्रवाह - पतीत होऊन सोडून द्यायच्या ह्याची पण निवडच करावी लागते! तू ती केलीस... '.तिने पुढे लिहिलं, 'तू 'सिनेमा दिग्दर्शक ' म्हणून खास आहेस. दोन्ही पायांना पोलिओ असलेली व्यक्ती सिनेमा दिग्दर्शक कशी बरं होऊ शकते असं मलाही वाटलंच होतं तुझ्याकडे बघून. पण मी वेळोवेळी अनुभवलं ते तुझ्यात 'नसलेलं ' मानसिक अपंगत्व, जे आमच्यापैकी बहुतेक जणांकडे थोडं फार आहेच. कल्पना करूनही समजू शकत नाही इतक्या अवहेलनेला सामोरं जाऊनही तुझ्या चेहऱ्यावर हसू उमलतं... अन्यायग्रस्त माणसाचं ' रडणं ' आणि त्या 'रडण्याचंच' भांडवल करणं हे तुझ्याकडून अपेक्षित असलेले ' गुण ' तुझ्या आसपासही फिरकत नाहीत.. आणि तिथेच तू खूप मोठा होतोस..!' ."कुर्ला टू वेंगुर्ला"चं बॉक्स ऑफिस वर कलेक्शन किती ह्यावर तुझं यश ठरत नाही.. तू तेव्हाच सगळं जिंकलंस जेव्हा पहिल्यांदा हातातली काठी बाजूला सारून, तू दिग्दर्शकाच्या खुर्चीवर विराजमान झालास... काय वाटलं असेल तेव्हा तुला...? लाडक्या, Thank You Very Much...तू तुझ्याच अस्तित्वाला अर्थ दिलास त्यासाठी! नाहीतर माझ्यासारख्या अनेकांनी कुणाकडे पाहिलं असतं? कुठून बळ मिळालं असतं? तू Super Hit है बॉस.' .'अभिनेता कितीही उत्तम असो त्याला पाठबळ नसेल तर तो सगळं टॅलेंट असूनही अपंगच रहातो. आज आमचं पाठबळ ठरला आहे श्री. अमरजीत आमलेंचा " स्पंदन " परिवार. स्पंदन फिल्म मूव्हमेंट. कुणाच्या फिल्मसाठी एखादा गडगंज श्रीमंत हात पुढे करतो, कुणाच्या पाठीमागे पिढीजात सिनेमा धंद्यातला अनुभव कमी येतो. आमच्या पाठीशी आज 'स्पंदन परिवार' उभा राहिला आहे. अमरजीत आमले आहेत. ऐकल्यावर कोणीही वेड्यात काढेल अशी चित्रपटनिर्मितीची चळवळ गेली 30 वर्ष गावोगावी चालवणारी 'कलंदर' व्यक्ती सिस्टीमला आव्हान देणार नाही तर कोण देणार? ज्यांनी जगताना कधीच सरधोपट फायदा - तोट्याचा विचार केला नाही, अशीच व्यक्ती ' धमक ' दाखवून स्वतःच्या हिमतीवर चित्रपट वितरीत करायचा विचार करू शकते...! इतकं चित्रपटाचं वेड असलेली माणसं दुर्मिळ. तरीही ह्या वेडेपणात किती 'शहाणपण ' लपलेलं आहे हे चित्रपट पाहिल्यावर अधोरेखित होतं.'. ''स्पंदन' परिवाराने मला काय दिलं? जेव्हा जेव्हा मी ग्रूप च्या सानिध्यात येते, तेव्हा तेव्हा काही क्षण मी अंतर्मुख होते. मला आतल्या आत सुरक्षित वाटतं. आपण कामाचा मोबदला देऊन गोड गोड बोलून वापरले जातोय हा सर्रास येणारा अनुभव तुमच्यात आल्यावर येत नाही.. थोडक्यात, तुमच्या ग्रूप मधे माझ्याही स्पंदनांचे ठोके नियमित पडतात! 'स्पंदन' परिवारातल्या माझ्या सर्व मित्र आणि मैत्रिणींनो, तुम्ही तुमच्या चित्रपटासाठी जे अहोरात्र कष्ट घेताय... कितीही पगार दिला तरी कामाप्रती अशी सदभावना कोणी विकत घेऊ शकत नाही. ह्या आत्मियतेने तुम्ही फिल्म घराघरात पोहोचावी म्हणून प्रयत्न करताय..' .तुमचं शब्दात मावणार नाही एवढं कौतुक, अभिनंदन, आभार आणि सलाम!!!! Paid Advertising च्या जमान्यात तुमच्या एकजूटीने वाजवलेला चित्रपटाचा डंका अखंड वाजत राहूदे ह्यापुढेही.. कारण ह्या तुमच्या आवाजाने फक्त प्रमोशन होणार नाही तर सिनेमाच्या 'शुष्क कोर्पोरेट ' जगालाही मधून मधून आठवत राहील की आपल्या आसपास काही 'माणसं ' शिल्लक आहेत... स्पंदन परिवाराला अंत:करणातून शुभेच्छा, प्रेम आणि शतशः आभार!!! Love You All...- वीणा जामकर.'.अमृता खानविलकरला देखील आहे PCOD; अभिनेत्री कशी घेते स्वतःची काळजी? म्हणाली, 'उपवास करून... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.