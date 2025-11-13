Premier

Veer Zaara 21 Years: शाहरूखच्या ‘वीर-झारा’ला २१ वर्षे पूर्ण; आजही प्रेक्षकांच्या मनावर घर करते!

Shah Rukh Khan as Veer Pratap Singh: शाहरूख खान आणि प्रीती झिंटा अभिनीत ‘वीर-झारा’ला २१ वर्षे पूर्ण; सीमापार प्रेमकथा आजही प्रेक्षकांच्या मनावर घर करते. अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी आणि मनोज वाजपेयींच्या भूमिकाही संस्मरणीय ठरल्या.
हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार शाहरूख खानच्या प्रेम-वेदनेची गाथा ‘वीर-झारा’ला आता २१ वर्षे पूर्ण झाली. १२ नोव्हेंबर २००४ रोजी प्रदर्शित झालेला यश चोप्रा दिग्दर्शित हा चित्रपट आजही भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात भावनिक आणि कालातीत प्रेमकथांपैकी एक म्हणून ओळखला जातो.

