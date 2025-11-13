Veer Zaara 21 Years: शाहरूखच्या ‘वीर-झारा’ला २१ वर्षे पूर्ण; आजही प्रेक्षकांच्या मनावर घर करते!

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार शाहरूख खानच्या प्रेम-वेदनेची गाथा ‘वीर-झारा’ला आता २१ वर्षे पूर्ण झाली. १२ नोव्हेंबर २००४ रोजी प्रदर्शित झालेला यश चोप्रा दिग्दर्शित हा चित्रपट आजही भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात भावनिक आणि कालातीत प्रेमकथांपैकी एक म्हणून ओळखला जातो..भारतीय वायुसेनेतील अधिकारी वीर प्रताप सिंग (शाहरूख खान) आणि पाकिस्तानी मुलगी झारा हयात खान (प्रीती झिंटा) यांच्यातील सीमापार प्रेमकहाणी या चित्रपटाने मांडली..या प्रेमकथेत सीमांची, धर्माची चौकट ओलांडून मानवी भावनांचा विजय दाखवण्यात आला. ‘वीर-झारा’ केवळ प्रेमकथा नाही, तर तो दोन देशांमधील समानतेचा, आपुलकीचा आणि अस्तित्वाचा संदेश देणारा चित्रपट आहे..असाध्य ध्येयाला प्रेमाची साथ; जिद्दी युवकाच्या संघर्षाची कथा दाखवणाऱ्या 'ऊत' चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित \n.त्या काळातील ‘तेरे लिये’, ‘दो पल रुका’, ‘ऐसा देश हैं मेरा’, ‘मैं यहा हूं’ यांसारखी गाणी आजही प्रेक्षकांच्या ओठांवर आहेत. या चित्रपटात अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, मनोज वाजपेयी यांची भूमिकाही संस्मरणीय ठरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.