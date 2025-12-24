'आई-वडिलांचं 'ते' भांडण ठरलं शेवटच' इन्फ्लुएन्सर वीरु वज्रवाड याची अंगावर काटा आणणारी काहाणी!

सध्या सोशल मीडियाचा जमाना आहे. सोशल मीडियावर अनेक गोष्टी व्हायरल होत असतात. सोशल मीडियाने अनेक लोकांना स्वत:ची एक वेगळी ओळख दिली आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेकांचा रोजगार सुरु झाला आहे. मराठी इन्फ्लुएन्सर वीरु वज्रवाड हा देखील एक कंटेट क्रिएटर म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्याचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतात. कधी विनोदी तर कधी आयुष्याला घडन देणारे त्याचे विचार नेटकऱ्यांना प्रचंड आवडतात..अशातच आता वीरुने सकाळच्या 'Bol UNSTOPPABLE' या शोमध्ये त्याने त्याच्या वयक्तिक आयुष्यात अनेक खुलासे केले आहे. गरीबी, संघर्ष, हमाली आणि कंटेंट क्रिएशनचा खरा प्रवास याबद्दल त्याने व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे. तसंच त्याची खरी आणि कडवी असलेली आयुष्यातील घटना सुद्धा शेअर केल्यात..'Bol UNSTOPPABLE' मध्ये बोलताना वीरु म्हणाला की, 'छोटी छोटी कारणं देऊन जे आयुष्याला टाळतात, त्यापेक्षा अशी अनेक लोकं आहेत ज्याच्यासोबत असं घडतं ज्याचा तुम्ही विचारही करु शकत नाही.' एक दिवस सकाळी आई-वडिलांचे भांडण सुरु होते. त्यावेळी आईला वडिल मारत होते. परंतु एक वेळ अशी आली की, आईने प्रतिकार केला. हे वडिलांना सहन झाली नाही आणि ते घर सोडून गेले ते कायमचेच. त्यानंतर सगळं केलं ते फक्त आईनेच. वडिल गेल्यानंतर आम्हाला घरातून काढून टाकलं आम्ही रस्त्यावर आलो. नंतर आई दहा घराची कामं घेऊन शिकवायची. त्यानंतर मी गॅरेगार विकायचं काम केलं आणि काहीतरी कमवण्याचा प्रयत्न केला. एक वेळ अशी होती जेव्हा लहान वयात पेपर टाकले, फुलं विकली, कारखान्यात काम केलं, हमाली केली'.पुढे बोलताना विरु म्हणाला की, 'माझ्या यशामागे एकच शक्ती आहे ती म्हणजे माझी आई. तिच्यासाठी मला अजून खूप करायचं आहे. मला लोक सतत म्हणतात, “उशिरा मिळालेलं यश भारी असतं.” पण प्रश्न असा आहे की, ज्यांच्यासाठी आपण राबतो, तेच लोक नसतील तर ते यश दाखवणार कोणाला? त्यामुळे आजही मी तुम्हाला सांगतो की, निराश होऊ नका. तुमच्यापेक्षा हजारो पटीने वाईट परिस्थितीतली मुलं लढत आहेत. मी लढतोय. तुम्हीही लढा.' असं तो मुलाखतीत बोलताना म्हणाला. .आलिया- रणबीरच्या लग्नात 'या' गोष्टीच्या विरोधात होत्या नीतू कपूर; मुळीच आवडला नव्हता सुनेचा तो निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.