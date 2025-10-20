ज्येष्ठ अभिनेते असरानी यांचं निधन, ८४व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

ज्येष्ठ अभिनेते असरानी यांचं निधन झालं आहे. वयाच्या ८४व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. ते बऱ्याच काळापासून आजारी होते, त्यांच्यावर उपचार सुरु होते. मात्र, आज दुपारी ३ च्या सुमारास त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांनी जवळपास ३०० चित्रपटांमध्ये काम केलं. शोले चित्रपटात त्यांनी केलेली जेलरची भूमिका चांगलीच गाजली होती. तीन पिढ्यांना हसवणारा अभिनेता आज काळाच्या पडद्याआड गेला आहे..असरानी यांना फुफ्फुसांची समस्या होती. त्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. गेल्या पाच दिवसांपासून आरोग्य निधी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरु होते. असरानी यांच्या अचानक निधनाने चित्रपटसृष्टीला धक्का बसला आहे. त्यांच्या निधानानं विनोदी भूमिका साकारणाऱ्या एक हरहुन्नरी कलाकाराला हिंदी चित्रपटसृष्टीने गमावला आहे..Actor Vikrant Ajgaonkar: पुरस्कार माझ्यासाठी ऊर्जा देणारा: अभिनेते विक्रांत आजगावकर; ‘केशवराव भोसले कलादर्श पुरस्कार’ प्रदान .असरानी यांचा जन्म १ जानेवारी १९४१ रोजी जयपूर येथे झाला. गोवर्धन असरानी असं त्यांचं नाव होतं. त्यांनी जयपूरमधील सेंट झेवियर्स स्कूलमध्ये शिक्षण घेतले. त्यानंतर त्यांनी राजस्थान कॉलेजमधून पदवी प्राप्त केली. १९६७ मध्ये 'हरे कांच की चुडियाँ' या चित्रपटाद्वारे असरानी यांनी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं होतं. ‘अभिमान’ आणि ‘छोटीसी बात’ या चित्रपटातली त्यांची भूमिका विशेष गाजल्या..Actor Sayaji Shinde: वंदन स्मारक उभारून स्वातंत्र्यसैनिकांच्या आठवणी जपू: अभिनेते सयाजी शिंदे; ‘मिसाल वतन’ पुरस्काराचे वितरण.याशिवाय त्यांनी शोले चित्रपटात केलेली जेलरची भूमिका विशेष गाजली होती. त्यांचा हम अंग्रेज के जमाने के जेलर है, हा डॉयलॉग प्रचंड गाजला होता. राजेश खन्ना यांच्यासोबत १९७२ ते १९९१ या काळात सुमारे २५ चित्रपटांमध्ये असरानी यांनी काम केले. भागम भाग, हेरा फेरी, छुपके छुपके यासारख्या सिनेमात त्यांनी विनोदी अभिनेत्याची भूमिका साकारली होती. ते सहजपणे मुख्य भूमिका, सहाय्यक भूमिका किंवा विनोदी भूमिका साकारत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.