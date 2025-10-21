आणि असरानी यांची ती शेवटची इच्छा अधुरीच राहिली; चाहतेही हळहळले

बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते गोवर्धन असरानी यांचं २० ऑक्टोबर रोजी त्यांचं इस्पितळात निधन झालं. त्यांच्या मृत्यूने सगळ्यांना धक्का बसला. कारण अंग्रेजो के जमाने का जेलर आता प्रेक्षकांना पुन्हा कधीही दिसणार नाहीये. त्यांच्या अनेक भूमिका गाजल्या. मात्र शोले मधील जेलरची भूमिका आजही प्रेक्षकांना तितकीच भावते. असरानी यांचं वार्धक्याने निधन झाल्याचं सांगण्यात येतं. मात्र त्यांची शेवटची इच्छा अपूर्णच राहिलीये. ज्यासाठी चाहतेदेखील हळहळ व्यक्त करत आहेत. कोणती आहे ती इच्छा? .कलाकार हा कलाकार असतो. कितीही वय झालं तरी त्याला अभिनयाचा मोह आवरता येत नाही. आपल्या व्हायला शोभेल अशा भूमिका करण्याचा तो प्रयत्न करतोच. अभिनेते असरानी हेसुद्धा याला अपवाद नव्हते. त्यांनादेखील पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर दिसण्याची इच्छा होती. ते चित्रपटांमध्ये काम करण्यासाठी उत्सुक होते. त्यामुळेच ते एक नाही तर दोन दोन चित्रपटात काम करत होते. ते अक्षय कुमारसोबत दोन चित्रपटात दिसणार होते. यापैकी एक सिनेमा होता तो म्हणजे 'भूत बंगला'. तर दुसरा सिनेमा होता 'हैवान'. यासिनेमांमध्ये काम करण्यासाठी ते तयारीही करत होते. .सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांना या दोन्ही चित्रपटात काम करायचं होतं. त्यांना या चित्रपटांमधील भूमिकांमधून पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना हसवायचं होतं. परंतु त्यांचं निधन झाल्याने त्यांची ही इच्छा अपूर्णच राहिली. ते ८४ वर्षांचे होते त्यामुळे त्यांना काम करताना काही मर्यादा यायच्या. मात्र तरीही त्यांना कॅमेरासमोर सक्रीय राहायचं होतं. या दोन्ही चित्रपटांवर काम सुरू होण्यापूर्वीच त्यांचं निधन झालं. यासंदर्भात अक्षय कुमारने देखील एक पोस्ट शेअर केली आहे. मात्र आता असरानी यांची ही इच्छा अपूर्णच राहिली असं म्हणावं लागेल. .हसायला येत नसलं तरी खोटं हसते सई ताम्हणकर? 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा'बद्दल स्पष्टच म्हणाली अभिनेत्री, म्हणते- सेटवर जबरदस्ती... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.