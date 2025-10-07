डोक्यात फरक झालाय का? उर्दूसोबत झोपतो म्हणल्यावर नेटकऱ्यांचीही सटकली; सचिन पिळगावकर पुन्हा ट्रोल; असं काय म्हणाले?

लहानपणापासून सिनेसृष्टीमधे सक्रीय असलेले लोकप्रिय मराठी अभिनेते सचिन पिळगावकर यांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना भुरळ घातली. त्यांनी मराठी सिनेसृष्टीला सोनेरी दिवस दाखवले. त्यांनी 'बनवाबनवी', 'नवरी मिळे नवऱ्याला', 'आयत्या घरात घरोबा', 'माझा पती करोडपती', 'नवरा माझा नवसाचा' अशा अनेक चित्रपटांचं दिग्दर्शन केलं आणि या चित्रपटांमध्ये कामही केलं. गेल्या काही वर्षात त्यांनी हिंदी सिनेसृष्टीत आणि ओटीटीवर त्यांचा दबदबा निर्माण केला. त्यांचा अभिनय प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून महागुरू सोशल मीडियावर ट्रोल होताना दिसतायत. त्यांनी मराठी आणि उर्दू भाषेवर केलेलं वक्तव्य सध्या चर्चेत आहे. .काय म्हणालेत सचिन पिळगावकर सचिन यांनी नुकतीच एका कार्यक्रमात हजेरी लावली होती. ते 'बहार ए उर्दू' या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमात बोलताना मातृभाषा मराठी असली तरीसुद्धा त्यांचं उर्दूवर प्रचंड प्रेम आहे, असं सचिन पिळगावकर म्हणाले आहेत. कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले, 'माझी मातृभाषा मराठी आहे पण मी विचार उर्दू भाषेतून करतो. मला माझ्या बायकोने किंवा कोणीही रात्री ३ वाजता जरी उठवलं तरी मी उर्दू बोलून जागा होतो. मी केवळ उर्दूतून जागा होत नाही तर मी उर्दूसोबत झोपतोही. माझं उर्दू भाषेवरील प्रेम माझ्या बायकोला आवडतं. उर्दू ही एक अशी सवत आहे जी माझ्या बायकोलाही खूप आवडते. आम्ही दोघेही हळूहळू उर्दूचा वापर आपल्या दैनंदिन जीवनात करतो' त्यांच्या या वक्तव्यांमुळे ते सध्या ट्रोल होत आलेत. .अनेक नेटकऱ्यांनी या वक्तव्याला फाजीलपणा म्हंटलं आहे. यांना मध्येच काहीतरी सुचतं म्हणून ते काहीही बोलतात असं एका नेटकऱ्याने लिहिलं. 'तुम्ही खरंच म्हातारे झाले आहात का? तुमच्या काही लक्षात राहत नाहीये का? यांना कुणीतरी आवरा रे' असंही एकाने लिहिलंय. आणखी एकाने लिहिलं, 'मराठीतच असे कलाकार असतील तर काय उपयोग. म्हणून मराठी चित्रपटसृष्टीचे हे हाल आहेत.' एकाने लिहिलं, 'यांच्या डोकयात काही फरक झालाय का? काहीही बडबडतोय हा माणूस.' अनेकांनी तर त्यांना अहमद बेटा अशी हाक मारलीये. एकूणच प्रेक्षक त्यांना ट्रोल करताना दिसतायत. .सचिन हे 'नवरा माझा नवसाचा २', 'सिटी ऑफ ड्रीम्स' मध्ये दिसले होते. त्यांनी 'शोले', 'बालिका वधू', 'नदिया के पार', 'अवतार', 'सत्ते पे सत्ता' यांसारख्या सुपरहिट हिंदी सिनेमांमध्ये दिग्गज अभिनेत्यांसोबत काम केलंय. त्यांची उर्दू आणि हिंदी भाषेवर उत्तम पकड आहे. मात्र त्यांचं हे वक्तव्य अनेकांना रुचलेलं नाही. .बाळ झाल्यानंतर आलियाने इतक्या लगेच वजन कसं कमी केलं? म्हणाली- माझा एक फोटो व्हायरल झाला ज्यात... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.