मनोरंजन विश्वावर शोककळा ! ज्येष्ठ गायिका आणि अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित कालवश

Veteran Actress-Singer Sulakshana Pandit Passed Away : ज्येष्ठ अभिनेत्री गायिका सुलक्षणा पंडित यांचं आज वयाच्या 71 व्या वर्षी निधन झालं. त्यांचे बंधू ललित पंडित यांनी त्यांच्या निधनाची बातमी जाहीर केली.
Marathi News : ज्येष्ठ गायिका आणि अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित यांचं गुरुवारी हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झालं. उल्झन, चेहरे पे चेहरा हे त्यांचे सिनेमे खूप गाजले होते. त्यांचे बंधू ललित पंडित यांनी ही बातमी जाहीर केली. मृत्यूसमयी त्यांचं वय 71 वर्षं होतं.

