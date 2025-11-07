मनोरंजन विश्वावर शोककळा ! ज्येष्ठ गायिका आणि अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित कालवश

Marathi News : ज्येष्ठ गायिका आणि अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित यांचं गुरुवारी हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झालं. उल्झन, चेहरे पे चेहरा हे त्यांचे सिनेमे खूप गाजले होते. त्यांचे बंधू ललित पंडित यांनी ही बातमी जाहीर केली. मृत्यूसमयी त्यांचं वय 71 वर्षं होतं. .सुलक्षणा यांना नानावटी रुग्णालयात नेण्यात आलं होतं. तिथेच त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. "काल रात्री संध्याकाळी 7 वाजता तिचं हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झालं. तिला श्वास घेता येत नसल्याची आणि तब्येत बारी नसल्याची तक्रार तिने केली होती. म्हणून आम्ही तिला नानावटी रुग्णालयात घेऊन आलो होतो पण हॉस्पिटलला आणण्यापूर्वीच तिचा मृत्यू झाला होता." अशी माहिती त्यांचे बंधू ललित पंडित यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिली. .1975मध्ये उल्झन या सिनेमातून त्यांनी बॉलिवूडमध्ये अभिनेत्री म्हणून पदार्पण केलं. त्यानंतर त्यांनी अनेक दिग्गज अभिनेत्यांबरोबर सिनेमांमध्ये स्क्रीन शेअर केली. संकोचमी हेराफेरी, खानदान आणि धरम खंत हे त्यांचे गाजलेले सिनेमे होते. .सुलक्षणा यांनी अनेक गाणीही बॉलिवूड सिनेमांसाठी गायली आहेत. तू हि सागर तू किनारा, मौसम मौसम लव्हली मौसम, बांधी रे काहे प्रीत अशी अनेक गाणी त्यांनी गेली आहेत. पंडित जसराज हे त्यांचे काका होते. वयाच्या नवव्या वर्षांपासून त्यांनी संगीतक्षेत्रातील करिअरला सुरुवात केली. जतीन पंडित, ललित पंडित आणि विजयंता पंडित ही त्यांची भावंडं आहेत. .प्रेमाच्या हळव्या भावनांना स्पर्श करणारं 'सावरताना...' गाणं प्रदर्शित; मुक्ता-सचितच्या केमिस्ट्रीवर प्रेक्षक फिदा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.