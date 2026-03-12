स्टार प्रवाहच्या प्रसिद्ध मालिकेतून अभिनेत्रीची एक्झिट, म्हणाल्या...'गेली दोन वर्ष मी...'

NINA KULKARNI LEAVES YED LAGLA PREMACHA: स्टार प्रवाह वाहिनीवरील मालिका सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहेत. अनेक मालिकांमध्ये नवनवीन ट्विस्ट येताना पहायला मिळताय. ठरलं तर मग, मुरंबा, लग्नानंतर होईलच प्रेम या मालिका प्रेक्षकांच्या आवडत्या मालिका आहेत. त्यात स्टार प्रवाहवरील 'येड लागलं प्रेमाचं' ही मालिका सुद्धा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. मालिकेत पूजा बिरारी आणि विशाल निकम यांची जोडी या पहायला मिळतेय. .सध्या येड लागलं प्रेमाचं ही मालिका रात्री ११ वाजता प्रसारित केली जाते. एवढ्या रात्रीचा स्लॉट असून देखील प्रेक्षकांच्या पुर्ण प्रतिसाद मिळताना पहायला मिळतोय. दरम्यान अशातच आता येड लागलं प्रेमाचं या मालिकेतून ज्येष्ठ अभिनेत्री नीना कुलकर्णी यांनी निरोप घेतलाय. त्या मालिकेत जीजी ही भूमिका साकारत होत्या. नीना यांनी स्वत: सोशल मीडियावर पोस्ट करत याबाबत माहिती दिली. .नीना कुलकर्णी यांच्या शुटिंगच्या शेवटच्या दिवशी सेलिब्रेशन सुद्धा करण्यात आलं. सर्व कलाकरांनी नीना यांचे आशिर्वाद घेतले. त्याचबरोबर खास फोटोशूट सुद्धा करण्यात आलय. नीना यांनी पोस्टमध्ये लिहलं की, 'स्टार प्रवाह वाहिनीवरील येड लागलं प्रेमाचं मालिकेचं माझं काम संपलं. मालिकेत जीजीचा दरारा मोठा होता. त्यामुळे सीन्स सुद्धा तसेच व्हायचे. दमछाक व्हायची, परंतु सगळ्यांनी सांभाळून घेतलं. सगळेच मनमिळाऊ आणि हसतमुख होते. सेटवर ना कधी वाद झाले ना कधी मतभेद. 'येड लागलं प्रेमाचं' या मालिकेल पुढच्या प्रवासासाठी शुभेच्छा.' अशी पोस्ट नीना कुलकर्णी यांनी लिहलीय. .दरम्यान त्यांच्या पोस्टवर चाहत्यांच्या कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. अनेकांनी कमेंट्स करत 'आम्ही जीजीच्या भूमिकेला मिस करू' असं म्हटलय. दरम्यान आता या मालिकेत किशोरी शहाणेची एन्ट्री होणार आहे. आता त्या मालिकेत कोणती भूमिका साकारणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.