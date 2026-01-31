प्रेक्षकांना खळखळून हसवणाऱ्या निर्मिती सावंत झाल्या आजी; नात की नातू? स्वतः केला खुलासा

मराठी नाटक, चित्रपट आणि मालिका या तीनही माध्यमांमध्ये आपल्या अभिनयाचं नाणं खणखणीत वाजवणाऱ्या निर्मिती सावंत यांनी प्रेक्षकांच्या मनाला भुरळ पाडलीये. त्या पडद्यावर जितक्या गोड दिसतात तितक्याच वैयक्तिक आयुष्यातही आहेत. त्या त्यांच्या विनोदाच्या टायमिंगसाठी ओळखल्या जातात. भल्या भल्या विनोदवीरांना पाणी पाजणाऱ्या निर्मिती यांची घरात पदोन्नती झाली आहे. निर्मिती सावंत आजी झाल्या आहेत. एका मुलाखतीत त्यांनी हे सांगितलं आहे. .निर्मिती यांचा 'अगं अगं सुनबाई काय म्हणता सासूबाई' हा चित्रपट नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. या चित्रपटाच्या निमित्ताने त्यांनी राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना याबद्दल उल्लेख केला. या मुलाखतीत तुम्हाला आधीपासूनच अभिनेत्री बनायचं होतं का असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर बोलताना निर्मिती म्हणाल्या, 'नाही अजिबात. मला असं काही बनायचं वगरे नव्हतं. मी नाटकात पण अपघातानेच आले. असं नव्हतं काही. आणि आताही असली काही महत्वकांक्षा वगरे कसलीच नाहीये मला. तू सांग मला काय असायला हवं एखाद्या बाईला. मी आजी झालीये, माझी नात एवढी छान आहे. माझं वैयक्तिक आयुष्य सेट आहे.' .निर्मिती यांनी त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य कायम चर्चेपासून दूर ठेवलं. त्यांचा मुलगा अभिनय सावंत आणि सून पूर्वा पंडित यांनी २०२१ साली लग्न केलं केलं होतं. त्यांच्या लग्नाला अनेक कलाकार उपस्थित होते. अभिनयदेखील 'श्रीमंत दामोदर पंत' या चित्रपटात झळकला आहे. निर्मिती यांना एक नात आहे हे त्यांनी या मुलाखतीत सांगितलंय. मात्र तिचं नाव किंवा फोटो अद्याप चाहत्यांसोबत शेअर केलेला नाही. .खऱ्या अर्थाने सत्ता बदलणार! आजीच्या नाकावर टिच्चून भावनाच्या हातात येणार घराच्या चाव्या; प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.