Premier

प्रेक्षकांना खळखळून हसवणाऱ्या निर्मिती सावंत झाल्या आजी; नात की नातू? स्वतः केला खुलासा

NIRMITI SAWANT TALKED ABOUT GRANDCHILD: आपल्या विनोदी शैलीने प्रेक्षकांना खळखळून हसवणाऱ्या लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री निर्मिती सावंत आजी झाल्या आहेत.
nirmiti sawant

nirmiti sawant

esakal

Payal Naik
Updated on

मराठी नाटक, चित्रपट आणि मालिका या तीनही माध्यमांमध्ये आपल्या अभिनयाचं नाणं खणखणीत वाजवणाऱ्या निर्मिती सावंत यांनी प्रेक्षकांच्या मनाला भुरळ पाडलीये. त्या पडद्यावर जितक्या गोड दिसतात तितक्याच वैयक्तिक आयुष्यातही आहेत. त्या त्यांच्या विनोदाच्या टायमिंगसाठी ओळखल्या जातात. भल्या भल्या विनोदवीरांना पाणी पाजणाऱ्या निर्मिती यांची घरात पदोन्नती झाली आहे. निर्मिती सावंत आजी झाल्या आहेत. एका मुलाखतीत त्यांनी हे सांगितलं आहे.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
Entertainment news
Entertainment Field
nirmiti sawant

Related Stories

No stories found.