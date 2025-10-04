Premier

पिंजरा फेम ज्येष्ठ अभिनेत्री संध्या कालवश; राजकमल स्टुडिओत घेतला अखेरचा श्वास

Veteran Actress Sandhya Passed Away : ज्येष्ठ अभिनेत्री संध्या शांताराम यांचं निधन झालं. त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार आज करण्यात आले.
पिंजरा फेम ज्येष्ठ अभिनेत्री संध्या कालवश; राजकमल स्टुडिओत घेतला अखेरचा श्वास
kimaya narayan
Updated on

News : ज्येष्ठ अभिनेत्री, नृत्यांगना संध्या म्हणजेच विजय देशमुख यांचं काल 3 ऑक्टोबरला वृद्धापकाळाने निधन झालं. मृत्यूसमयी त्या 94 वर्षांच्या होत्या. आज शिवाजी पार्क स्मशानभूमीत त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार पार पडले. त्यांच्या निधनाने मराठी सिनेविश्वावर शोककळा पसरली आहे.

Loading content, please wait...
death
Marathi Actress
Entertainment news
V Shantaram

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com