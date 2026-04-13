Video : थकलेलं शरीर पण तोच उत्साह ! 'या' जाहीर कार्यक्रमाला आशाताईंनी लावलेली अखेरची हजेरी; "मी येत राहीन.."

Marathi Entertainment News : ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांचं काल 12 एप्रिल 2026 ला निधन झालं. मृत्यूसमयी त्यांचं वय 92 वर्षं होतं. 11 एप्रिलला रात्री प्रकृती बिघडल्याने आल्याने त्यांना ब्रीच कॅण्डी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं आणि त्यांच्यावर उपचार सुरु होते. पण उपचारादरम्यानच त्यांचं निधन झालं. .92 वर्षांच्या असूनही आशा भोसले अनेक सार्वजनिक कार्यक्रमांना हजेरी लावायच्या. शरीर थकलेलं असूनही त्यांचा उत्साह दांडगा होता. अगदी काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी विलेपार्लेमधील दीनानाथ नाट्यगृहात नाटकाच्या प्रयोगाला हजेरी लावली होती. ही त्यांची शेवटची सार्वजनिक कार्यक्रमातील उपस्थिती ठरली. त्या आधी सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुनच्या लग्नात त्याला आशीर्वाद देण्यासाठी त्या हजर राहिल्या होत्या. .27 मार्च 2026 ला भ्रमाचा भोपळा या नाटकाचा प्रयोग दीनानाथ नाट्यगृहात पार पडला. या प्रयोगाला आशा यांनी उपस्थित राहत नाटकाचा आस्वाद घेतला. त्यानंतर रंगमंचावर येत कलाकारांचं भरभरून कौतुक केलं. संजय नार्वेकर यांचं विशेष कौतुक त्यांनी यावेळी केलं. .त्यावेळी केलेल्या भाषणात त्या म्हणाल्या की,"मला आज खूप आनंद झालाय संजय नार्वेकर यांचं नाटक पाहून. मी आज किती वर्षांनी नाटक पाहायला बाहेर पडले. संजयचं काम मला खूप आवडलं. उगाच ओरडतही नाही. त्यांची भाषा अतिशय सुंदर आहे आणि दुसरी गोष्टते अत्यंत मंद आवाजात पण प्रभावी बोलतात. त्यांच्या या गोष्टी मला आवडतात. मी त्यांना फोन केला. मी त्यांना म्टलं की, मला तुमच्याशी बोलायचं आहे. तेव्हा ते घाबरले की आशाताई असं का बोलत आहेत ? मी तर गाणारा वगैरे काही नाही. त्यावर मी त्यांना म्हटलं की मला नुसतं तुम्हाला भेटायचं आहे. मी चाहती आहे तुमची."."ते काही आले नाहीत माझ्या घरी पण काल फोन आला होता. त्यांनी मला विचारलं की, माझं नाटक आहे तुम्ही याल का तीन वाजता ? मी विचार केला जाऊयात. "लता नार्वेकरांसोबत खूप नाटक बघितले आहेत. त्यानंतर कोणाचंही नाटक बघितलं नाही. आज इतक्या वर्षांनी पुन्हा एकदा सुरुवात केली हे नाटक बघायची. असंच मी येत राहीन इथे नाटक बघायला." असं त्यांनी म्हटलं. .आशाजींची ही अखेरची उपस्थिती ठरली. भ्रमाचा भोपळा नाटकाच्या सोशल मीडिया पेजवर त्यांच्या या छोट्या भाषणाचा व्हिडीओ शेअर करण्यात आला होता. अनेकांनी या व्हिडीओवर कमेंट करत त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. .आज 13 एप्रिलला शिवाजी पार्क येथे त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येतील. काल त्यांच्या राहत्या घरी त्यांचं पार्थिव अंतिम दर्शनासाठी ठेवण्यात आलं होतं. त्यांच्या पश्चात मुलगा आनंद, नातवंड आणि संपूर्ण मंगेशकर परिवार आहे.