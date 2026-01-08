Premier

विकी-कतरिनाच्या मुलाच्या नावाचं 'उरी' सिनेमाशी खास कनेक्शन, काय आहे नावाचा अर्थ? हा संस्कृत शब्द की दुसरं काही?

Meaning of Baby Name Vihaan: विकी- कतरिनाच्या मुलाच्या नावाचं चाहत्यांनी उरी चित्रपटाशी असलेले कनेक्शन सांगितले आहे. पण या नावाचा अर्थ काय आहे हे समजून घेऊया.
meaning of baby name Vihaan: बॉलिवूडमधील फेमस कपल कतरिना कैफ आणि विकी कौशल यांनी सोशल मिडियावार फोटो शेअर करत मुलाची पहिली झलक आणि नाव चाहत्यांसोबत शेअर केले आहे. त्यांनी मुलाचे 'विहान' असं नावं ठेवलं आहे. चाहत्यांना विकि-कतरिनाच्या मुलाचे नाव खुप आवडलं आहे. पण या शब्दाचा अर्थ काय आहे हे जाणून घेऊया.

