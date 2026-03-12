'मला नागराज मंजुळेसोबत सिनेमा करायचा' विकी कौशलचं वक्तव्य, म्हणाला...'मराठी चित्रपट मला खुप...'

VICKY KAUSHAL CALLS MAHARASHTRA HIS KARMABHOOMI: बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता विकी कौशल याने त्याच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. त्यांच्या प्रत्येक भूमिका लक्षवेधी होत्या. लक्ष्मण उतेकर दिग्दर्शित 'छावा' या सिनेमात विकी कौशलच्या भूमिकेचं खुप कौतूक झालं. या सिनेमात विकीनं छत्रपती संभाजी महाराजांची भूमिका साकारली होती. दरम्यान यासाठी विकीला 'लोकमत महाराष्ट्रीय ऑफ द इयर-अभिनेता' म्हणून पुरस्कार मिळालाय. दरम्यान याच सोहळ्यात त्याने मराठी सिनेमात काम करायची इच्छा व्यक्त केलीय..लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये विकी कौशलला विचारण्यात आलं की, 'महाराष्ट्रीयन खरा कोण आहे?' त्यावर तो 'छत्रपती शिवाजी महाराजांना दैवत मानणारे खरे महाराष्ट्रीयन असल्याचं' तो म्हणाला. तसंच यावेळी त्याने मराठी भाषेबद्दलचं प्रेम देखील व्यक्त केलं आहे. .पुढे विकीला 'तुला मराठी सिनेमा करायला आवडेल का?' असं विचारण्यात आलं. त्यावर विकी म्हणाला की, 'मला मराठी सिनेमा खूप आवडतात. मला नागराज मंजुळे आणि अविनाश अरुण यांच्यासोबत काम करण्याची प्रचंड इच्छा आहे.' दरम्यान विकी कौशलला मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आलाय. .यावेळी त्याने मराठीत सर्वांचे आभार मानले. तो म्हणाला...'सर्वांना माझा नमस्कार... तुम्ही सगळे म्हणालात मी महाराष्ट्रीय नाहीय, परंतु माझी जन्मभूमी कर्मभूमी ही महाराष्ट्रीय आहे. माझ्यासाठी हा पुरस्कार नाहीतर ती महाराष्ट्राची संस्कृती, इतिहास आणि सगळ्या महाराष्ट्रीय लोकांचा आशीर्वाद आहे. सगळ्यांचे धन्यवाद' असं तो पुरस्कार स्वीकारताना म्हणाला..छावासाठी पुरस्कार जिंकताच विकी कौशलची पोस्ट, पोस्टवर संतोष जुवेकर कमेंट करत म्हणाला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.