तिने ज्या हिमतीने परिस्थिती सांभाळली... विकी कौशलने केलं नवी आई कतरीनाचं कौतुक; म्हणतो- बाळासाठी...

'छावा' चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या घराघरात पोहोचलेला लोकप्रिय अभिनेता विकी कौशल सध्या चाहत्यांमध्ये चर्चेत आहे. त्याचं कारण म्हणजे त्याने पत्नी कतरीना कैफबद्दल केलेलं वक्तव्य. विकी आणि कतरीना गेल्या वर्षी २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आई-बाबा बनले. अभिनेत्रीने एका गोंडस मुलाला जन्म दिला. त्यांनी त्याचं नाव विहान ठेवलंय. आता नुकत्याच एका पुरस्कार सोहळ्यात विकीने कतरीनाचं कौतुक केलंय. प्रेग्नन्सीमध्ये कतरीनाने स्वतःला कसं सांभाळलं हे त्याने सांगितलंय..'द हॉलीवूड रिपोर्टर इंडिया'चा पुरस्कार सोहळा नुकताच मुंबईत पार पडला. यात विकीला अभिनेत्री नेहा धुपियाने प्रश्न विचारताना म्हटलं, 'बाबा झाल्यावर आता कसं वाटतंय?' त्यावर बोलताना विकी म्हणाला, 'बाबा म्हणून खूप छान वाटतंय. माझा मुलगा विहान आता तीन महिन्यांचा आहे. खरं तर, बाळ इतकं लहान असताना वडिलांकडे करण्यासारखं फार कमी असतं. मी सध्या फक्त आई आणि बाळासाठी एक 'चीअरलीडर' म्हणून काम करतोय. तो थोडा मोठा झाला की मग मी अधिक योगदान देऊ शकेन.' .त्यानंतर कतरिनाचं कौतुक करत विकी म्हणाला, 'सध्या कतरिना खऱ्या अर्थाने एक सुपरहिरो आहे. गरोदरपणाचा काळ तिने ज्या हिमतीने सांभाळला आणि आता ती ज्या प्रकारे मातृत्वाची जबाबदारी पार पाडतेय, ते पाहून मला तिचा प्रचंड अभिमान वाटतो. ती एक खरी 'योद्धा' आहे आणि माझं तिच्यावर खूप प्रेम आहे.' विकीच्या कामाबद्दल सांगायचं तर तो लवकरच संजय लीला भन्साळींच्या 'लव्ह अँड वॉर' मध्ये रणबीर कपूर आणि आलिया भट्टसोबत दिसणार आहे.