'टाइम आ ही गया...' कॅटरीनाच्या डिलिव्हरीवर विक्की कौशल म्हणाला... बाबा होण्याची लागली उत्सुकता

Vicky Kaushal Can't Wait to Be a Dad: सध्या सोशल मीडियावर विकी कौशलचं एक व्यक्तव्य चर्चेत आलय. त्यात तो 'मी बाळासाठी खुप जास्त एक्साईट' असल्याचं म्हणतोय. त्याच्या वक्तव्याची सध्या सोशल मीडियावर चर्चा सुरुये.
कॅटरिना कैफ आणि विक्की कौशल त्याच्या आयुष्यातील बेस्ट काळ एन्जॉय करत आहे. गेल्या महिन्यात कॅटरिनाने बेबी बंपसोबतचा तिचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली होती. त्यानंतर चाहत्यांनी तिच्यावर शुभेच्छाचा वर्षाव केलाय. त्यामुळे विकी कौशल आणि कटरिना नव्या पाहुण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. अशातच विकी कौशल कॅटरिनाच्या प्रेग्नेंसीबाबत बोलताना पहायला मिळाला.

