छावासाठी पुरस्कार जिंकताच विकी कौशलची पोस्ट, पोस्टवर संतोष जुवेकर कमेंट करत म्हणाला...

'झी सिने अवॉर्ड्स 2026' नुकताच पार पडला. या सोहळ्याला छावा सिनेमानं आपली छाप पाडली. या सोहळ्यात छावा सिनेमाच्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या भूमिकेसाठी विकी कौशलला सर्वोत्कृष्ट अभिनेता म्हणून गौरवण्यात आलं. दरम्यान या पुरस्कारानंतर विकीनं त्यांच्या सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केलीय. परंतु या पोस्टपेक्षा संतोष जुवेकर याने केलेली कमेंट सध्या चर्चेचा विषय ठरलीय. .विकीनं पोस्ट करत झी सिने अवॉर्ड्सचे आभार मानलेत. पोस्टमध्ये त्यानं लिहलं की, 'हा पुरस्कार केवळ माझा नाहीतर संपुर्ण टीमचा आहे. दिग्दर्शक लक्ष्मण उतेकर आणि निर्माते दिनेश विजान यांनी माझ्यावर जो विश्वास दाखवला, त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. चाहत्यांनी दिलेल्या प्रेमामुळेच हे शक्य झालय.'.दरम्यान या पोस्टवर संतोष जुवेकर याने केलेली कमेंट चर्चेत आली आहे. विकी कौशलसोबत महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारणाऱ्या संतोषने सहकाऱ्याचं भरभरुन कौतूक केलय. संतोषनं कमेंट्स करत लिहलं की, 'पाजी, तुम्ही हे पूर्णपणे डिझर्व्ह करता. तुमचं खुप खुप अभिनंदन.'.दरम्यान सोशल मीडियावर विकी कौशलची पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. अनेकांनी कमेंट्स करत विकीच्या अभिनयाचं कौतूक केलय. तसंच अनेकांनी 'तु हा पुरस्कार डिजर्व्ह करत असल्याचं' म्हटलय. याच बरोबर विकी कौशलच्या बाबाने सुद्धा लेकासाठी खास कमेंट केलीय. त्यांनी लिहलं की, 'ही सगळी देवाची कृपा आहे. तुझ्या सगळ्या टीमचं हे फलळ आहे. तुझा खुप अभिमान वाटतोय.'."संस्कार असावे तर असे !" विलासराव देशमुखांच्या नातवंडांनी जपलीये अनोखी परंपरा; नेटकऱ्यांनी केलंय कौतुक