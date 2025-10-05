आम्ही सगळे थोडे घाबरलोय कारण... वहिनी कतरिना कैफच्या प्रेग्नन्सीबद्दल काय म्हणाला विकी कौशलचा भाऊ सानी कौशल?

बॉलिवूडमधील लोकप्रिय जोडीपैकी एक असणारी जोडी म्हणजे विकी कौशल आणि कतरिना कैफ यांची. त्यांच्या चित्रपटांइतकच त्यांचं वैयक्तिक आयुष्यही चाहत्यांमध्ये चर्चेत असतं. काही दिवसांपूर्वीच कतरिना आणि विकी यांनी ते दोघे आई-बाबा होणार असल्याची घोषणा केली. जे ऐकून त्यांच्या चाहत्यांच्या आनंदाला पारावार उरला नाही. अनेक बॉलिवूड कलाकारांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या. कलाकारच नाही तर चाहत्यांनी त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला. चाहत्यांसोबतच कौशल कुटुंबीय देखील त्यांच्या घरी येणाऱ्या चिमुकल्या पाहुण्याचं स्वागत करायला सज्ज झाले आहेत. त्यांच्या घरात आनंदाचं वातावरण आहे. अशातच आता विकी कौशलचा भाऊ सनी कौशल याने कतरिनाच्या गरोदरपणावर भाष्य केलंय. .सनीने शनिवारी रात्री मुंबईत एका कार्यक्रमात हजेरी लावली होती. या कार्यक्रमात पत्रकारांशी बोलताना सनीला त्याची वाहिनी म्हणजेच कतरिना कैफच्या गरोदरपणाबद्दल विचारणा करण्यात आली. त्याबद्दल बोलताना सनी म्हणाला, 'घरी सर्व जण आनंदी आहेत; पण सर्वांना चिंतादेखील आहे. सर्व जण खूप आनंदी आहेत आणि पुढे काय होईल याबद्दल त्यांना चिंता आहे. सगळं कसं होईल या विचाराने सगळेच थोडेसे घाबरलेत पण लवकरच बाळ आमच्यासोबत असणार आहे, आम्ही त्या दिवसाची वाट पाहत आहोत.'.काही दिवसांपूर्वी विकी आणि कतरिना यांनी इंस्टाग्रामवर एक ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो शेअर करत प्रेग्नंसीची अधिकृत घोषणा केली होती. या फोटोत कतरीना बेबी बंप (Baby Bump) धरून उभी होती, तर विकी तिच्या शेजारी हसताना दिसत होता. हा फोटो पाहून नेटकरी प्रचंड खुश झालेले. कारण गेले काही महिने माध्यमांमध्ये कतरीना गरोदर असल्याच्या चर्चा होत्या. अखेर त्या चर्चा खऱ्या ठरल्या. आता चाहते कतरिना आणि विकी यांच्या होणाऱ्या बाळाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १५ ते ३० ऑक्टोबर दरम्यान त्यांच्या बाळाचा जन्म होण्याची शक्यता आहे. ....आणि नीरजसाठी लिहिलेली चिठ्ठी बाबांनी वाचली; मृणाल दुसानिसने सांगितला लग्नाआधीचा मजेदार किस्सा\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.