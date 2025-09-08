विद्या बालनसाठी सुचित्रा बांदेकरांना दाखवला गेला बाहेरचा रस्ता; म्हणाल्या, 'मी तिला फोन केला तर...

अभिनेत्री सुचित्रा बांदेकर चित्रपट आणि मालिकांमध्ये फारशा सक्रीय नसल्या तरी त्यांनी आपल्या अभिनयाच्या जोरावर सिनेसृष्टीत एक काळ गाजवलाय. 'झिम्मा' चित्रपटातून पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेल्या सुचित्रा यांनी 'हम पांच', 'अवंतिका', 'वहिनीसाहेब' यांसारख्या मालिकांमध्ये मुख्य भूमिका साकारली होती. या त्यांच्या मालिका चांगल्याच गाजल्या. बऱ्याच वर्षांच्या गॅपनंतर त्या 'बाईपण भारी देवा' या चित्रपटात दिसल्या. सध्या त्या 'मनपसंद की की शादी' या मालिकेत दिसतायत. मात्र नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी एक किस्सा सांगितला आहे जेव्हा विद्या बालनसाठी सुचित्रा यांना जाहिरातीमधून वगळण्यात आलं होतं. .सुचित्रा यांनी नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, 'मला करिअरमध्ये रिजेक्शन बऱ्याचदा मिळालं. जाहिरातींमध्ये मला रिजेक्ट केलं. मी शॉर्ट लिस्ट व्हायचे आणि काम मिळायचं नाही. विद्या बालन तेव्हा खूप जाहिराती करायची. आम्ही 'हम पांच' मध्ये एकत्र काम केलं होतं. माझ्याकडे विद्याचा नंबर होता. मी एका मोटरबाईकची स्क्रीन टेस्ट दिली होती आणि मी शॉर्टलिस्ट झाल्याचा मला फोन आला होता. मग तीन दिवस गेले आणि पुढे काहीच आलं नाही. मी विद्याला फोन करुन विचारलं की 'तू एवढ्या जाहिराती करतेस ना, शॉर्टलिस्ट झाल्यानंतरचं फायनल आपल्याला कधी कळतं?' तिने विचारलं कोणत्या जाहिरातीबद्दल विचारतीये तू?'.'मी म्हणाले, 'ती होंडाची जाहिरात'. तर विद्या म्हणाली, 'सुचि, मी त्याच फायनल झाले आहे. पण तू नेहमी ऑडिशन्स साठी नक्की जात जा. शॉर्टलिस्ट होत असशील तर नक्कीच तुला पुढे काम मिळेल.' पण मग मी काही पुढे जाहिराती केल्याच नाहीत.' त्यानंतर सुचित्रा फारशा जाहिरातींमध्ये दिसल्या नाहीत. सध्या सुचित्रा या हिंदी मालिकेमध्ये काम करताना दिसतायत. शिवाय त्यांचं स्वतःचं म्हणजेच बांदेकर कुटुंबाची स्वत:ची निर्मिती संस्थाही आहे. सोहम प्रोडक्शन्स असं कंपनीचं नाव आहे. मुलगा सोहमच्या नावावरच हे नाव आहे. स्टार प्रवाहवरील 'ठरलं तर मग' ही सर्वात गाजणारी मालिका सोहम प्रोडक्शन्स अंतर्गत आहे. .सुरू होऊन फक्त महिना झाला आणि झी मराठीने मालिकेची वेळच बदलली; चांगला प्रतिसाद मिळत असतानाच घेतला निर्णय .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.